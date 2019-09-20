Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

В Красноярск вернулась летняя погода. В пятницу, 20 сентября, воздух в городе прогреется до +24…26°С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, порывы днем до 14 м/с. На севере и западе центральных районов региона ветер будет усиливаться до 18 м/с, предупредили синоптики Среднесибирского УГМС.

К выходным в Красноярске похолодает, но тоже будет достаточно комфортно. В субботу, 21 сентября, Гидрометцентр прогнозирует небольшой дождь. Температура ночью около +10°С, днем до +17°С тепла.

В воскресенье, 22 сентября, ночью столбики термометров резко опустятся до +5°С, днем будет около +16°С, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отметим, что теплая погода продержится в Красноярске до середины следующей недели. 26 сентября похолодает до +12°С.