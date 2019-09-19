В Богучанах появился больничный городок

В Богучанах открыли новую больницу — врачи уже амбулаторно приняли 6,5 тысяч пациентов, а хирурги провели более 60 операций. Больница практически вышла на полную мощность.

Как рассказали в краевом правительстве, в Богучанах появился целый медицинский городок — он состоит из нескольких корпусов, где лечат взрослых и детей.

«В корпусах размещены: женская консультация, дневной и круглосуточный стационары с инфекционным, хирургическим, неврологическим, педиатрическим отделениями, реанимацией, терапевтическим и гинекологическим отделениями и операционными блоками. Есть родильное отделение на 15 коек с собственной операционной», — рассказали в краевой администрации.

Общая площадь помещений больницы составляет 25 тыс. кв. м. В учреждении есть аппарат КТ, маммограф, рентген аппарат, флюорограф, эндоскопическое оборудование, аппараты ультразвуковой диагностики. Это один из самых крупных медицинских комплексов в крае за последние 20 лет.

Не исключено, что в новой больнице будут принимать и жителей Кежемского района.