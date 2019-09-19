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Полиция не увидела фактов умышленных поджогов лесов в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
16:28 19 Сентября 2019
лес, красноярск, происшествия, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой полиции рассказали о первых результатах проверок по факту лесных пожаров в регионе. Версия общественников о том, что пожары  — это прикрытие для черных лесорубов, пока не нашла своего подтверждения. 

Так, по словам врио начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Олега Стефанкова, в этом году была проделана масштабная работа в лесной сфере. Ее результатом стали сотни уголовных и административных дел. 

Правоохранители выявили более 800 граждан, нарушивших правила и требования пожарной безопасности в лесах. 

«При проведении оперативно-розыскной деятельности в текущем году сотрудниками установлено лицо, виновное в неумышленном возникновении пожара в Ермаковском районе, последствиями которого стало уничтожение 20 гектаров леса. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным актом», — рассказал спикер. 

По фактам умышленных поджогов возбуждено 19 уголовных дел, сумма ущерба по ним составляет более 54 млн рублей. В работе полицейские использовали информацию гидрометеорологического центра о наличии сухих гроз, картографические и топографические данные, а также снимки из космоса. 

«Правоохранители рассматривают версии причастности к пожарам местного населения в результате хозяйственной деятельности (сжигание сухой травы с полей, движение транспортных средств  в лесных массивах), а также лиц, осуществляющих охоту и сбор дикоросов (грибы, ягоды, лекарственные растения и т.д.). В настоящее время анализ информации, полученной в ходе расследования уголовных дел, не позволяет сделать вывод об умышленном характере лесных пожаров», — говорится в сообщении. 

По фактам незаконных рубок полицейские расследуют 419 уголовных дел — сумма ущерба по ним составила 240 млн рублей. Около половины средств уже возмещены. 

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