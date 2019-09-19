Полиция не увидела фактов умышленных поджогов лесов в Красноярском крае

В краевой полиции рассказали о первых результатах проверок по факту лесных пожаров в регионе. Версия общественников о том, что пожары — это прикрытие для черных лесорубов, пока не нашла своего подтверждения.

Так, по словам врио начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Олега Стефанкова, в этом году была проделана масштабная работа в лесной сфере. Ее результатом стали сотни уголовных и административных дел.

Правоохранители выявили более 800 граждан, нарушивших правила и требования пожарной безопасности в лесах.

«При проведении оперативно-розыскной деятельности в текущем году сотрудниками установлено лицо, виновное в неумышленном возникновении пожара в Ермаковском районе, последствиями которого стало уничтожение 20 гектаров леса. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным актом», — рассказал спикер.

По фактам умышленных поджогов возбуждено 19 уголовных дел, сумма ущерба по ним составляет более 54 млн рублей. В работе полицейские использовали информацию гидрометеорологического центра о наличии сухих гроз, картографические и топографические данные, а также снимки из космоса.

«Правоохранители рассматривают версии причастности к пожарам местного населения в результате хозяйственной деятельности (сжигание сухой травы с полей, движение транспортных средств в лесных массивах), а также лиц, осуществляющих охоту и сбор дикоросов (грибы, ягоды, лекарственные растения и т.д.). В настоящее время анализ информации, полученной в ходе расследования уголовных дел, не позволяет сделать вывод об умышленном характере лесных пожаров», — говорится в сообщении.

По фактам незаконных рубок полицейские расследуют 419 уголовных дел — сумма ущерба по ним составила 240 млн рублей. Около половины средств уже возмещены.