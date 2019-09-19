«Зеленая дружина СГК» вышла на осенние высадки

Ежегодный экомарафон общественной организации «Зеленая дружина СГК» открыл осенний сезон высадок. Саженцы акации, берез и елей появились в Сквере тепла и света на улице Семафорная, в детских садах Свердловского района и Парке жизни около Краевого онкологического диспансера.

Сквер Тепла и света и Парк жизни стали уже традиционными объектами озеленения для дружинников, счет прижившимся саженцам в этих местах перевалил за несколько сотен. В этом году активисты вернулись с новыми молодыми деревьями и кустарником.

Открылся осенний сезон высадок в Сквере тепла и света, который уже четыре года опекает Красноярская ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. Все начиналось как общественная инициатива — энергетики проводили здесь субботники, косили траву, убирали территорию. За счет благотворительной программы СГК были отсыпаны дорожки для прогулок, подрезаны разросшиеся вязы. А буквально на днях здесь открылась новая детская площадка со спортивными тренажерами. Строительство площадки велось по программе инициативного бюджетирования при участии фонда «СГК-согреваем сердца». Из сумрачного и заброшенного места сквер стал точкой притяжения жителей района.

И на этот раз обновлять зеленый фонд сквера вместе с волонтерами «Зеленой дружины» вышли энергетики ТЭЦ-2. В прошлом году они же высадили вдоль улицы Семафорная зеленый щит из молодых акаций, чтобы отделить зону отдыха от пыльной проезжей части. В этом году обрамление из акаций появилось вокруг новой детской площадки, рядом с ней красуется молодая ель для новогодних хороводов, а вместо старых тополей зашелестели листьями молодые березы. Помогали дружинникам четвероклассники из соседнего лицея №9.

«Приятно сознавать, что нам помогают и дети, и местные жители. Ребенок, который сам посадил дерево, будет за ним следить и ухаживать, а когда вырастет, сможет показать его с гордостью уже своим детям. Таким образом мы воспитываем уважительное отношение к природе», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.

Житель соседнего дома Михаил принес и высадил среди березовой рощи крошечный дубок, собственноручно выращенный из желудя.

«Желудь привез из Москвы, растил три года. Опыт выращивания дубов у меня есть, на нашем дачном участке уже большое дерево. Этот хотел посадить у себя во дворе, но узнал про эту акцию и решил внести свой вклад. Огорожу, буду поливать и накрывать при необходимости. При должном уходе дуб должен прижиться,» — уверен Михаил.

Второе место высадки, где дружинники тоже работают не первый год — территория Красноярского краевого клинического онкологического диспансера и прилегающий к его территории Парк Жизни. За несколько сезонов дружинники высадили здесь две с половиной сотни деревьев.

«Высадка деревьев в Парке жизни и на территории онкоцентра уже стала хорошей традицией, к акциям присоединяются и волонтеры, и врачи, и пациенты, и крупные компании. Вот сегодня можно пройти и посмотреть, что те деревья, которые мы высаживали еще три года назад, они уже выросли и набрали силу», —рассказала депутат Законодательного Собрания края Елена Пензина.

Как и весной, на высадку у медучереждения прибыли сотрудники Красноярской ТЭЦ-1 СГК. Волонтеры отметили, что персонал центра качественно ухаживает за саженцами, здесь приживаются даже капризные хвойные породы. Поэтому за судьбу высаженных елей и берез активисты не беспокоятся — деревья в надежных руках.

«Это новое учреждение здравоохранения, после стройки на территории практически не было взрослых деревьев, поэтому мы его ежегодно озеленяем. Сейчас сложно поверить, что на месте Парка жизни когда-то был пустынный склон», — пояснил руководитель «Зеленой дружины СГК» Артем Речицкий.

Экомарафон-2019 продлится до середины октября, высадки продолжатся в городских дворах и образовательных учреждениях. С окончанием осеннего сезона вклад дружинников в «Зеленые легкие» Красноярска превысит 4,5 тысячи деревьев.

По материалам СГК