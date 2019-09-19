Редких рептилий из Саудовской Аравии и Австралии доставили в Красноярск

В аэропорту Пулково сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль двух йеменских хамелеонов и одной особи бородатой агамы. Рептилий самолетом доставили в Красноярский край, их приобрел частный предприниматель.

По данным управления Россельхознадзора, йеменские хамелеоны обитают в Саудовской Аравии — рептилии любят сухой и жаркий климат, но чаще живут на деревьях. Второй вид ящериц — бородатая агама — распространен в Австралии.

«Она любит лесистую местность, ночи проводит в норах. Горло агамы покрыто длинными острыми чешуйками, своеобразной «бородой». Когда ящерица чувствует опасность, она раздувает горло, делая «бороду» особенно заметной», — рассказали в ведомстве.

Нарушений в перевозке редких рептилий в аэропорту Пулково не заметили. Животные полностью здоровы. Для чего бизнесмен из Красноярского края купил ящериц, в сообщении не указывается.

Фото: ursn.spb.ru