В Красноярском крае насчитали 67 лотерейных миллионеров

В Красноярском крае подсчитали количество лотерейных миллионеров за последние пять лет. Крупные выигрыши получили 67 человек, сообщает лотерейный оператор.

Эксперты составили портрет участников азартных игр из Красноярского края. Как правило, лотерейные билеты покупают жители в возрасте 40-43 лет со средним доходом в 25,5 тысяч рублей. 70% из них работают, 68% состоят в браке, 42% имеют детей, 43% — высшее образование.

Так, в 2018 года житель Красноярского края выиграл 135 млн рублей — это самый большой лотерейный приз. Еще четыре человека стали обладателями выигрышей, сумма которых составляет более 10 млн рублей. За последние полгода, как уверяют организаторы игр, 12 красноярцев стали обладателями приза от 1 млн рублей.