19 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае насчитали 67 лотерейных миллионеров

Главная Общество
Красноярск
13:23 19 Сентября 2019
общество, красноярск, лотерея
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае подсчитали количество лотерейных миллионеров за последние пять лет. Крупные выигрыши получили 67 человек, сообщает лотерейный оператор. 

Эксперты составили портрет участников азартных игр из Красноярского края. Как правило, лотерейные билеты покупают жители в возрасте 40-43 лет со средним доходом в 25,5 тысяч рублей. 70% из них работают, 68% состоят в браке, 42% имеют детей, 43% — высшее образование.

Так, в 2018 года житель Красноярского края выиграл 135 млн рублей — это самый большой лотерейный приз. Еще четыре человека стали обладателями выигрышей, сумма которых составляет более 10 млн рублей. За последние полгода, как уверяют организаторы игр, 12 красноярцев стали обладателями приза от 1 млн рублей. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Редких рептилий из Саудовской Аравии и Австралии доставили в Красноярск

Редких рептилий из Саудовской Аравии и Австралии доставили в Красноярск

19 Сентября 2019 г.
Их заказал частный предприниматель
Новости Красноярска: Красноярцы будут по-новому платить за отопление

Красноярцы будут по-новому платить за отопление

19 Сентября 2019 г.
Такой закон приняли краевые власти
Новости Красноярска: «Норникель» создаст Лигу изобретателей

«Норникель» создаст Лигу изобретателей

19 Сентября 2019 г.
Приглашаются школьники 12-15 лет
Новости Красноярска: Под Красноярском ликвидируют крупную несанкционированную свалку

Под Красноярском ликвидируют крупную несанкционированную свалку

19 Сентября 2019 г.
О ней сообщили жители на горячую линию Минэкологии
Новости Красноярска: При прокладке водопровода в Канске рабочие нашли человеческие кости

При прокладке водопровода в Канске рабочие нашли человеческие кости

19 Сентября 2019 г.
Местные жители рассказывают, что раньше на месте домов было кладбище
Новости Красноярска: На территории Красноярска планируют создать новый памятник природы

На территории Красноярска планируют создать новый памятник природы

18 Сентября 2019 г.
Он будет расположен в Свердловском районе города
Новости компаний
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
18/09
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
18/09
Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России
17/09
Товарный знак против коммунальных клонов
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
15/09
СФУ станет площадкой для молодых металлургов
12/09
Красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация организации без оплаты госпошлины
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Эксперты проверили качество продуктов «по акции» из красноярских супермаркетов

Эксперты проверили качество продуктов «по акции» из красноярских супермаркетов

18 Сентября 2019 г.
Далеко не все образцы прошли проверку
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

16 Сентября 2019 г.
Реформа Минэнерго готовит приятный сюрприз физлицам и малому и среднему бизнесу
Новости Красноярска: В Красноярске задержали подозреваемого в поджоге мусоропровода в доме

В Красноярске задержали подозреваемого в поджоге мусоропровода в доме

16 Сентября 2019 г.
Мужчине 39 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356