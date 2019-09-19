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Красноярцы будут по-новому платить за отопление

Главная Общество
Красноярск
12:00 19 Сентября 2019
общество, красноярск, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевые власти изменили схему расчета за отопление — изменения вступят в силу в сентябре 2020 года. Теперь жители пяти городов края — Ачинска, Красноярска, Зеленогорска, Сосновоборска и Шарыпово — будут платить за тепло «по факту», то есть только тогда, когда батареи горячие. Ежемесячная сумма станет больше, но за год она существенно не изменится. 

Пока жители платят за тепло ежемесячно, хотя тепло подается только с сентября по апрель. Весной людям начинают приходить платежки с перерасчетом — это всегда вызывает много вопросов. Чтобы избежать таких ситуаций, власти поменяли схему расчета. 

Отметим, что еще год оплату будут брать по-старому. Жителям придут платежки с перерасчетом тепловых компаний. 

Напомним, отопление включили 13 сентября. Батареи в домах красноярцев должны стать горячими к 25 сентября. Если этого не произойдет, следует обратиться в службу 005. 

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