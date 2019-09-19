«Норникель» создаст Лигу изобретателей

Компания «Норникель» объявила о запуске проекта IMAKE. Это инженерный марафон для школьников 12-15 лет. Цель мероприятия — привлечение молодежи к исследовательской и изобретательской деятельности.

В компании отметили, что марафон IMAKE — это новый масштабный проект благотворительной программы «Мир новых возможностей».

«Он объединил лучшие традиции научно-технического марафона «АрктикPRO», конкурса юных изобретателей IMAKE и фестиваля научных открытий Arctic Wave», — рассказал Игорь Сухотин, начальник управления благотворительных программ «Норникеля».

Инженерный марафон IMAKE вырос из конкурса изобретательских проектов IMAKE компании «Норникель» (с 2018 года) и принес золотые и серебряные медали на международных конкурсах изобретательских проектов в Швейцарии и Индонезии. Также IMAKE вобрал в себя концепцию других популярных проектов компании — научно-технического марафона «АрктикPRO» (с 2014 года) и фестиваля научных открытий Arctic Wave (с 2015 года).

Проект будет реализовываться поэтапно. Сначала школьники должны будут пройти регистрацию на сайте мероприятия www.liga-imake.ru. Организаторы приготовили для юных исследователей флэш-игру. Еще одо условие — присоединиться к #IMAKE_Challenge в социальных сетях. Эксперты по итогам первого этапа выберут поюедителей, который пройдут в следующий «тур». Второй этап будет очным — ученикам предстоит стать участниками двухдневного инженерно-научного интенсива. Финалисты марафона получат возможность получить новые знания на зимнем семидневном Sсience Camp.

Это первый шаг на пути к Лиге изобретателей IMAKE — сообществу начинающих инженеров и ученых. Стать новобранцем можно, приняв участие в конкурсе изобретательских проектов IMAKE и фестивале научных открытий и изобретений Arctic Wave — там участники представят свои полезные идеи и поборются за шанс войти в состав российской сборной Международных салонов исследователей и изобретателей.

Инженерный марафон проводится в городах присутствия компании «Норникель»: Норильске и Дудинке (Красноярский край), Мончегорске и Печенгском районе (Мурманская область), а также в Чите и Газимуро-Заводском районе (Забайкальский край).

Отметим, что презентация марафона пройдет в формате интерактивной лекции-игры «Лига изобретателей. Разгон мысли». Ее проведет педагог-психолог Дмитрий Нестеренко.

«Норникель» опубликовал график проведения презентаций:

Норильск, 18 сентября;

Чита, 20 сентября;

Мончегорск, 23 сентября;

Никель, 24 сентября;

Заполярный, 24 сентября;

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте инженерного марафона IMAKE и в группе IMAKE «ВКонтакте».

По материалам компании «Норникель»

Фото: vk.com/imake2019