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Под Красноярском ликвидируют крупную несанкционированную свалку

Главная Общество
Красноярск
10:45 19 Сентября 2019
красноярск, общество, мусор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Региональный оператор «РостТех» приступил к ликвидации крупной свалки в Березовском районе. О несанкционированном полигоне отходов сообщили местные жители на горячую линию регионального Минэкологии. 

«На место выехали специалисты ведомства и представители регионального оператора по правобережной технологической зоне Красноярска. Инспекторы Минэкологии края оценили ущерб, нанесенный экосистеме территории. Было решено, что территорию очистит региональный оператор. ООО «РостТех» уже вывезено 226 кубометров мусора. Ликвидация свалки продолжается», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

В Минэкологии призывают красноярцев беречь природу и не выбрасывать мусор в неположенных местах. В противном случае решить проблемы с несанкционированными свалками будет сложно, уверяют чиновники.

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