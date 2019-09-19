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В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»

Главная Общество
Красноярск
10:18 19 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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17 сентября 2019 года прошел хакатон «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0». Победителем стала команда, написавшая прототип программы, которая умеет обнаруживать негабаритную руду на ленточном конвейере для АО «Полюс».

В составе команды были студенты Института цветных металлов и материаловедения СФУ Илья Дисс и Михаил Тропин, а также студент Института космических и информационных технологий Олег Толмашов. Им достался кейс АО «Полюс», предполагающий разработку системы видеоанализа для ленточных конвейеров. Негабаритные куски руды, попадающие на конвейер для сортировки, приводят к его остановке и последующему устранению аварии вручную в течение нескольких часов, что приводит к простою оборудования.

«На защите мы показали пример работы программы, которую мы успели написать за 24 часа. На первое время программа может быть внедрена в качестве пилотного проекта как система помощи в принятии решений. Она будет сигнализировать оператору, что обнаружен негабаритный кусок руды, а оператор будет проверять и принимать решение. В дальнейшем, когда система будет работать качественно, ее можно будет довести для автоматизированной системы принятия решений, тогда она сама будет останавливать ленту», — рассказал студент СФУ Олег Толмашов.

Главным призом для разработчиков стал грант на академическую мобильность.

Всего участниками 24-часового непрерывного IT-марафона стали полсотни лучших студентов-разработчиков. Главной целью хакатона было получение технологических, программных и кодерных решений кейсов крупных промышленных компаний Енисейской Сибири. 

Еще одна студенческая команда должна была помочь решить проблему налипания глинозема на пробойник анодной массы. Кейс предоставила компания РУСАЛ.

«Мы изобрели клешни, которые будут «обнимать» клаксон по мере рабочего хода, тем самым сбивая налипший глинозем. Почему он не будет налипать на сами клешни, спросите вы. Все просто. Мы покроем клешни графитом, он еще не теряет свои смазочные свойства, не разрушается. Почему не покрыть сам клаксон графитом. Все так же просто: он не выдерживает ударных нагрузок, зато нагрузки трения переносит с легкостью», — уверен студент Политехнического института СФУ Максим Коренев.

Хакатон стал местом встречи потенциальных работодателей и студентов. Производственные кейсы экстра-класса студенты СФУ (IT-специальностей, дизайнеры и экономисты) решали в режиме нон-стоп.

Отметим, всего в финале хакатона было представлено 9 инженерных решений с работающими прототипами. Среди них: гибридная энергоустановка «Энергия Север», обновленный вариант РПС-1100, под кодовым названием «Пилорама XXI века», мобильное приложение «Попутчики» для ОАО «Красцветмет» и другие. 

Фото: СФУ

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