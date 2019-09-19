19 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

При прокладке водопровода в Канске рабочие нашли человеческие кости

Главная Общество
Красноярск
09:55 19 Сентября 2019
красноярск, общество
версия для печати Ico_print

При прокладке водопровода в одном из частных секторов Канска обнаружены человеческие кости. По словам местных жителей, раньше на этом месте было кладбище, поэтому происхождение находок вполне объяснимо. Люди утверждают, что черепа и кости в Канске откапывают нередко, например, при прокладке новой дороги.

Иногда местные жители натыкаются на кости и надгробные плиты в собственных огородах. 

«Мы находили в огороде. Вызвали полицию, сотрудники приехали, сфотографировали останки, сложили их в коробку и увезли на экспертизу. Раньше на этой территории была церковь, а за ней — кладбище. Потом храм снесли, а на его месте построили частные дома», — рассказывает местный житель. 

Новые находки были направлены на медико-криминалистическую экспертизу. Специалистам предстоит определить возраст костей и возможные причины гибели людей. 

Видео: «Лимон-ТВ»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под Красноярском ликвидируют крупную несанкционированную свалку

Под Красноярском ликвидируют крупную несанкционированную свалку

19 Сентября 2019 г.
О ней сообщили жители на горячую линию Минэкологии
Новости Красноярска: На территории Красноярска планируют создать новый памятник природы

На территории Красноярска планируют создать новый памятник природы

18 Сентября 2019 г.
Он будет расположен в Свердловском районе города
Новости Красноярска: РУСАЛ презентовал новейшие технологии на международном конгрессе «Цветные металлы и минералы»

РУСАЛ презентовал новейшие технологии на международном конгрессе «Цветные металлы и минералы»

18 Сентября 2019 г.
Это один из крупнейших российских горно-металлургических форумов, который ежегодно проходит в Красноярске
Новости Красноярска: Реконструкцию «Исторического квартала» в Красноярске завершат к концу ноября

Реконструкцию «Исторического квартала» в Красноярске завершат к концу ноября

18 Сентября 2019 г.
Работы идут на улицах Горького и Карла Маркса
Новости Красноярска: Эксперты проверили качество продуктов «по акции» из красноярских супермаркетов

Эксперты проверили качество продуктов «по акции» из красноярских супермаркетов

18 Сентября 2019 г.
Далеко не все образцы прошли проверку
Новости Красноярска: Красноярские хирурги впервые удалили тромбы из легких пациента

Красноярские хирурги впервые удалили тромбы из легких пациента

18 Сентября 2019 г.
Операция уникальна
Новости компаний
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
18/09
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
18/09
Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России
17/09
Товарный знак против коммунальных клонов
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
15/09
СФУ станет площадкой для молодых металлургов
12/09
Красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация организации без оплаты госпошлины
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Коммунальном мосту произошла серьезная авария: погибла девушка

На Коммунальном мосту произошла серьезная авария: погибла девушка

18 Сентября 2019 г.
Движение в сторону правого берега парализовано
Новости Красноярска: В Красноярске задержали подозреваемого в поджоге мусоропровода в доме

В Красноярске задержали подозреваемого в поджоге мусоропровода в доме

16 Сентября 2019 г.
Мужчине 39 лет
Новости Красноярска: На Северном шоссе открытым пламенем горит склад

На Северном шоссе открытым пламенем горит склад

17 Сентября 2019 г.
На месте работают сотрудники МЧС
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356