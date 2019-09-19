При прокладке водопровода в Канске рабочие нашли человеческие кости

При прокладке водопровода в одном из частных секторов Канска обнаружены человеческие кости. По словам местных жителей, раньше на этом месте было кладбище, поэтому происхождение находок вполне объяснимо. Люди утверждают, что черепа и кости в Канске откапывают нередко, например, при прокладке новой дороги.

Иногда местные жители натыкаются на кости и надгробные плиты в собственных огородах.

«Мы находили в огороде. Вызвали полицию, сотрудники приехали, сфотографировали останки, сложили их в коробку и увезли на экспертизу. Раньше на этой территории была церковь, а за ней — кладбище. Потом храм снесли, а на его месте построили частные дома», — рассказывает местный житель.

Новые находки были направлены на медико-криминалистическую экспертизу. Специалистам предстоит определить возраст костей и возможные причины гибели людей.

Видео: «Лимон-ТВ»