На территории Красноярска планируют создать новый памятник природы

Новый памятник природы собираются создать на территории Свердловского района Красноярска. В промзоне обнаружены окаменелые отпечатки древних растений – палеофлоры. Поблизости находятся магистрали, промышленные объекты и садоводческие товарищества – в связи с этим территория нуждается в особой охране.

Новый памятник природы займет площадь около 6 гектаров. Ему предлагают присвоить название «Торгашинское местонахождение раннедевонской флоры».

«Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края приглашает жителей региона принять участие в общественном обсуждении. Материалы комплексного экологического обследования территории предполагаемой ООПТ размещены на сайте министерства. Замечания и предложения по проекту принимаются на электронный адрес ohotnadzor24@mail.ru с пометкой «О создании памятника природы», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе правительства Красноярского края.

Общественные обсуждения пройдут 14 октября в зале администрации Свердловского района по ул. 60 лет Октября, 46. Начало в 18:00.