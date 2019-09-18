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На территории Красноярска планируют создать новый памятник природы

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Красноярск
16:30 18 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Новый памятник природы собираются создать на территории Свердловского района Красноярска. В промзоне обнаружены окаменелые отпечатки древних растений – палеофлоры. Поблизости находятся магистрали, промышленные объекты и садоводческие товарищества – в связи с этим территория нуждается в особой охране.

Новый памятник природы займет площадь около 6 гектаров. Ему предлагают присвоить название «Торгашинское местонахождение раннедевонской флоры».

«Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края приглашает жителей региона принять участие в общественном обсуждении. Материалы комплексного экологического обследования территории предполагаемой ООПТ размещены на сайте министерства. Замечания и предложения по проекту принимаются на электронный адрес ohotnadzor24@mail.ru с пометкой «О создании памятника природы», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе правительства Красноярского края. 

Общественные обсуждения пройдут 14 октября в зале администрации Свердловского района по ул. 60 лет Октября, 46. Начало в 18:00.

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