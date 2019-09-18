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Красноярск обозначил планы по благоустройству

Главная Общество
Красноярск
14:58 18 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярск определился с планами по благоустройству общественных пространств. Сегодня в мэрии подвели итоги голосования горожан за тот или иной объект. В итоге в ближайшие два года работы будут вестись в каждом без исключения районе Красноярска.

Голосование за парк, сквер или общественное пространство, которое будет благоустроено в ближайшие два года, проходило со 2 по 12 сентября. Сделать выбор можно было как в сети, так и лично отдать голос в одном из 110 пунктов.

Проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в национальный проект «Жилье и комфортная среда», в Красноярске реализуется уже третий год. По этой программе в городе благоустраивают дворы и общественные пространства. В этом году в работе 106 дворов, 13 скверов и правобережная набережная. А за прошедшие два года благоустроены 373 дворовые территории (215 – в 2017 году и 158 – в 2018 году), 11 скверов и левобережная набережная Енисея.

Одним из смыслов проекта является вовлечение жителей в обсуждение планов и принятие конкретных решений о том, что, где и когда будет сделано. Красноярцы с первого года реализации проекта по благоустройству показали свое небезразличие.

«Это голосование показало, что люди живут жизнью города, заботятся о городе, принимают важные решения о том, каким он будет», - заявил в ходе оглашения результатов руководитель департамента городского хозяйства Юрий Савин.

Теперь в планах до 2021 года - окончание работ на правобережной набережной и набережная реки Кача, долгожданный сквер в Солнечном на месте пустыря, расположенного между «Верхним Солнечным» и 3-м микрорайоном и многое другое. К слову, сквер в Солнечном станет не просто местом для прогулок, но спортивно-парковой зоной с многофункциональным спортивным комплексом.

По словам депутата Законодательного собрания Красноярского края Ильи Зайцева, выбранные объекты не случайны. За десять дней за них проголосовали 84 тысячи красноярцев.

«Это рекордные цифры за три года. Причем они больше, чем на некоторых политических выборах. За последнюю неделю я трижды получал сообщения, в которых люди призывали принять участие в голосовании. Это означает, что проект крайне востребован. Тем более, что он получается комплексным. В октябре этого года мы заканчиваем первый этап правобережной набережной и уже в следующем продолжаем ее благоустройство, соединив Предмостную площадь с микрорайоном Пашенный», - рассказал народный избранник.

В итоге финальный список общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020-2021 годах, выглядит так:

Железнодорожный район:

2020 год

  1. ул. Маерчака, 31

  2. ул. Железнодорожников, 10

2021 год

  1. ул. Маерчака, 8

  2. ул. Калинина, 7

Кировский район:

2020 год

  1. Сквер «Энтузиастов» пр-т им. газеты Красноярский рабочий, 120

  2. Территория по ул. Кутузова, 73

2021 год

  1. Набережная за пр. им. газеты Красноярский рабочий, 120

  2. Бульвар Маяковского от пр. им. газеты Красноярский рабочий, 107 - 109, до ул. Академика Вавилова, 52 – 54

  3. Сквер по пр. им. газеты Красноярский рабочий, 105 - 111

Ленинский район:

2020 год

  1. Сквер Одесский, ул. Одесская, 5-7

  2. Сквер Черемушки на ул. Шевченко, 13

  3. Сквер «Юнга» (ул. Шевченко, 60)

2021 год

  1. Сквер Ярцевский по пр-ту им. газеты Красноярский рабочий, 26

  2. Сквер по ул. Волжской, 19 – 29

  3. Бульвар по ул. Даурской, 4 – 16

Октябрьский район:

2020 год

  1. Сквер Сиреневый по ул. Копылова, 76

  2. Сквер по ул. Карбышева, 6, 8, 10, 10а

  3. Территория по ул. 2-я Ботаническая

2021 год

  1. Сквер по ул. Тотмина, 13

  2. Сквер по ул. Мирошниченко, 2 – 6

  3. Сквер по ул. Тотмина, 23-25

Свердловский район:

2020 год

  1. Правобережная набережная р. Енисей (на участке от Предмостной площади до ул. Судостроительной, 175)

  2. Сквер «Паниковка» ул. Королева - ул. Кольцевая

  3. Территория по ул. Королева, 10а

2021 год

  1. Территория по ул. 60 лет Октября, 46

  2. Сквер по ул. Васнецова - ул. Шиферников

Советский район:

2020 год

  1. Сквер в мкр. Солнечный пр. Молодежный

  2. Парк «Гвардейский»

  3. Территория по ул. Устиновича, 1

  4. Сквер по пр. Комсомольский, 23

  5. Территория по пр. Металлургов, 55

  6. Сквер по ул. Ферганской (от ул. Тельмана до пр.Ульяновского)

2021 год

  1. Сквер на бульваре Солнечном (от ул. 60 лет образования СССР до пр-та Молодежный)

  2. Сквер «Кольцевая» по пр. Металлургов, 47-49

  3. Скверы по ул. Аэровокзальной, 15, 16

  4. Сквер по ул. Новгородской, 8 - 8а, 10-10а

  5. Сквер по ул. Ястынской, 1 - Мате Залки, 31

  1. Сквер по ул. Комарова (от ул. Тельмана до пр-та Ульяновского)

Центральный район:

2020 год

  1. вдоль р. Качи (пер. Речной 1)

2021 год

  1. Сквер вдоль р. Качи (от Юдинского моста до рынка, от ул. Кирова до ул. Грибоедова, от ул. Перенсона до ул. Вейнбаума)

Фото: 24благоустройство.рф

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