18 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

РУСАЛ презентовал новейшие технологии на международном конгрессе «Цветные металлы и минералы»

Главная Общество
Красноярск
14:40 18 Сентября 2019
общество, красноярск, форум
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

XI Международный конгресс и выставка «Цветные металлы и минералы» проходит в эти дни в Красноярске. В нем принимают участие более 600 делегатов из 33 стран – ведущие специалисты отрасли обсуждают лучшие практики и технологии алюминиевой промышленности. Ключевым организатором конгресса выступает компания РУСАЛ.

«Цветные металлы и минералы» – один из крупнейших российских горно-металлургических форумов, который ежегодно проходит в Красноярске. В этом году он проходит с 17 по 20 сентября.

«Для РУСАЛа Красноярский край – опорный регион, – отметил генеральный директор компании Евгений Никитин на торжественном открытии форума. – Здесь находится весь цикл производства от добычи руды до готовой продукции, сосредоточена инженерно-технологическая деятельность, здесь базовый для РУСАЛа вуз – Сибирский федеральный университет, где обучаются наши специалисты и проводятся исследования. На Красноярском алюминиевом заводе мы внедряем и апробируем все наши новейшие разработки в области экологической безопасности, создания инновационных сплавов на основе алюминия. Можно сказать, регион задает тренды развития не только российской, но и мировой алюминиевой промышленности, и ежегодный конгресс для нас очень важен как площадка для получения новых знаний, обмена опытом с производителями оборудования, материалов, держателями технологий.

РУСАЛ презентовал новейшие технологии на международном конгрессе «Цветные металлы и минералы»

На выставке в рамках Международного конгресса «Цветные металлы и минералы» РУСАЛ представил новейшие разработки – инновационные сплавы для космической отрасли, алюминиевые изделия, напечатанные на 3д принтере, макет алюминиевого пешеходного моста, вагона-хоппера, образцы кабельной продукции. В ходе пленарного заседания технический директор РУСАЛа Виктор Манн рассказал о собственных разработках Инженерно-технологического центра, реализуемых на предприятиях компании. Их большая часть нацелена на рациональное использование природных ресурсов и повышение экологичности алюминиевого производства: переход на технологию «ЭкоСодерберг», инертный анод, новые решения в области газоочистки, развитие технологий безотходного производства, проекты по исключению отходов глиноземного производства, цифровые технологии в области охраны труда и здоровья.

Кроме этого, в рамках конгресса «Цветные металлы и минералы» в Красноярске проходит финал международного чемпионата «Metal Cup». Это профессиональное соревнование молодежных команд технических вузов, техникумов и колледжей по решению актуальных отраслевых кейсов.

В 2019 центральной темой чемпионата является «4-ая индустриальная революция». Участники и эксперты рассматривают вопросы, связанные с цифровизацией металлургии, вовлечением производственных отходов в переработку, построением новых форм взаимодействия между предприятиями, возникновением новых продуктов и рынков. В финале «Metal Cup» участвуют более 10 студенческих команд из разных стран, генеральным партнером чемпионата выступает компания РУСАЛ.

Для участников молодежного чемпионата и гостей Конгресса будут организованы экскурсии на Красноярский алюминиевый завод.

По материалам компании РУСАЛ

Фото: РУСАЛ

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Реконструкцию «Исторического квартала» в Красноярске завершат к концу ноября

Реконструкцию «Исторического квартала» в Красноярске завершат к концу ноября

18 Сентября 2019 г.
Работы идут на улицах Горького и Карла Маркса
Новости Красноярска: Эксперты проверили качество продуктов «по акции» из красноярских супермаркетов

Эксперты проверили качество продуктов «по акции» из красноярских супермаркетов

18 Сентября 2019 г.
Далеко не все образцы прошли проверку
Новости Красноярска: Красноярские хирурги впервые удалили тромбы из легких пациента

Красноярские хирурги впервые удалили тромбы из легких пациента

18 Сентября 2019 г.
Операция уникальна
Новости Красноярска: Аэропорт Красноярска сможет принимать крупнейшие самолеты в мире

Аэропорт Красноярска сможет принимать крупнейшие самолеты в мире

18 Сентября 2019 г.
Для этого проводится реконструкция перронов
Новости Красноярска: Красноярск заполонили насекомые

Красноярск заполонили насекомые

17 Сентября 2019 г.
Горожане заметили нашествие божьих коровок и клопов
Новости Красноярска: «Норникель» увеличил гранты победителям социальных проектов

«Норникель» увеличил гранты победителям социальных проектов

17 Сентября 2019 г.
Суммы стали больше на 30 млн рублей
Новости компаний
18/09
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
18/09
Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России
17/09
Товарный знак против коммунальных клонов
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
15/09
СФУ станет площадкой для молодых металлургов
12/09
Красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация организации без оплаты госпошлины
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

16 Сентября 2019 г.
Реформа Минэнерго готовит приятный сюрприз физлицам и малому и среднему бизнесу
Новости Красноярска: Восемь человек погибли при пожаре на ул. Гусарова

Восемь человек погибли при пожаре на ул. Гусарова

16 Сентября 2019 г.
Среди погибших четверо детей
Новости Красноярска: «Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

13 Сентября 2019 г.
Публикуем подборку снимков
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356