РУСАЛ презентовал новейшие технологии на международном конгрессе «Цветные металлы и минералы»

XI Международный конгресс и выставка «Цветные металлы и минералы» проходит в эти дни в Красноярске. В нем принимают участие более 600 делегатов из 33 стран – ведущие специалисты отрасли обсуждают лучшие практики и технологии алюминиевой промышленности. Ключевым организатором конгресса выступает компания РУСАЛ.

«Цветные металлы и минералы» – один из крупнейших российских горно-металлургических форумов, который ежегодно проходит в Красноярске. В этом году он проходит с 17 по 20 сентября.

«Для РУСАЛа Красноярский край – опорный регион, – отметил генеральный директор компании Евгений Никитин на торжественном открытии форума. – Здесь находится весь цикл производства от добычи руды до готовой продукции, сосредоточена инженерно-технологическая деятельность, здесь базовый для РУСАЛа вуз – Сибирский федеральный университет, где обучаются наши специалисты и проводятся исследования. На Красноярском алюминиевом заводе мы внедряем и апробируем все наши новейшие разработки в области экологической безопасности, создания инновационных сплавов на основе алюминия. Можно сказать, регион задает тренды развития не только российской, но и мировой алюминиевой промышленности, и ежегодный конгресс для нас очень важен как площадка для получения новых знаний, обмена опытом с производителями оборудования, материалов, держателями технологий.

На выставке в рамках Международного конгресса «Цветные металлы и минералы» РУСАЛ представил новейшие разработки – инновационные сплавы для космической отрасли, алюминиевые изделия, напечатанные на 3д принтере, макет алюминиевого пешеходного моста, вагона-хоппера, образцы кабельной продукции. В ходе пленарного заседания технический директор РУСАЛа Виктор Манн рассказал о собственных разработках Инженерно-технологического центра, реализуемых на предприятиях компании. Их большая часть нацелена на рациональное использование природных ресурсов и повышение экологичности алюминиевого производства: переход на технологию «ЭкоСодерберг», инертный анод, новые решения в области газоочистки, развитие технологий безотходного производства, проекты по исключению отходов глиноземного производства, цифровые технологии в области охраны труда и здоровья.

Кроме этого, в рамках конгресса «Цветные металлы и минералы» в Красноярске проходит финал международного чемпионата «Metal Cup». Это профессиональное соревнование молодежных команд технических вузов, техникумов и колледжей по решению актуальных отраслевых кейсов.

В 2019 центральной темой чемпионата является «4-ая индустриальная революция». Участники и эксперты рассматривают вопросы, связанные с цифровизацией металлургии, вовлечением производственных отходов в переработку, построением новых форм взаимодействия между предприятиями, возникновением новых продуктов и рынков. В финале «Metal Cup» участвуют более 10 студенческих команд из разных стран, генеральным партнером чемпионата выступает компания РУСАЛ.

Для участников молодежного чемпионата и гостей Конгресса будут организованы экскурсии на Красноярский алюминиевый завод.

По материалам компании РУСАЛ

Фото: РУСАЛ