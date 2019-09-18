Реконструкцию «Исторического квартала» в Красноярске завершат к концу ноября

В Красноярске началось благоустройство «Исторического квартала». Работы ведутся на улицах Горького и Карла Маркса.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что главная задача подрядчика – восстановить исторический облик территории. Строители демонтируют старые бордюры и асфальт, вместо этого они уложат брусчатку и деревянный тротуар. Также рабочие оборудуют новую систему освещения — фонари и прожекторы, а также установят видеонаблюдение. Работы выполняет муниципальное дорожное ремонтно-строительное предприятие (ДРСП) «Левобережное».

Кроме того, в историческом квартале будет разбит сквер. Для этого высадят 700 кустарников и деревьев разных пород, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Работы по благоустройству планируют завершить к концу ноября. Стоимость проекта – 58,4 млн рублей.