Эксперты проверили качество продуктов «по акции» из красноярских супермаркетов

Эксперты ЦСМ в очередной раз проверили качество продуктов - под эксперимент попали товары, которые продаются в супермаркетах с большой скидкой или «по акции».

Специалисты купили девять образцов продуктов в крупных торговых сетях Красноярска — «Лента», «Окей», «Командор». В лаборатории решили проверить три образца вареной колбасы «Докторская», три вида пресервов рыбных и три образца сыра.

Так, в колбасе от новосибирского производителя «Торговая площадь», закупленной в торговой сети «Лента», нашли нарушения по составу: в продукте присутствуют ингредиенты, не заявленные на маркировке. Эксперты увидели в колбасе растительные углеводные добавки: крахмал, муку, гелеобразователь полуочищенный каррагинан, животный коллагеновый белок. Продукт оказался фальсификатом. Его стоимость по акции — 159 рублей.

Аналогичные результаты исследований показала «Докторская» от торговой марки «Сибирская продовольственная компания», купленная в «Командоре». Этот образец также признан фальсификатом.

Колбаса от торговой марки «МАВР» (р. Хакасия) тоже не прошла испытания. В составе установлено наличие животного коллагенового белка, не заявленного на маркировке.

Рыбные продукты не порадовали экспертов качеством. Так, в образце сельди «Флагманская» от торговой марки «Делси» (г.Красноярск) установлены несоответствия по количеству микробов. В продукте также превышено содержание дрожжей, есть бактерии кишечной палочки.

В филе атлантической сельди в заливке «Домашнего посола» торговой марки «Балтийский берег» выявлены превышения по общему микробному числу. В сельди от торговой марки «VICI» (Калининградская область), купленной дешевле почти на 100 рублей, эксперты также нашли вредные микроорганизмы и большое количество дрожжей.

При исследовании трех образцов сыра лаборанты выявили нарушения лишь в одном: сыр «Тильзитер» от торговой марки «Oldenburger». В продукте обнаружена заниженная массовая доля жира. Сыры «Пармезан Дольче (Dolce)» и «Брест - Литовск Классический» от ОАО «Савушкин продукт» полностью соответствуют требованиям.

«Особой разницы в соответствии образцов товаров требованиям ГОСТу и техническому регламенту, приобретенных по акциям или просто в розницу - нет. При исследовании колбасы «Докторская» мы не раз выявляли фальсификат. Недобросовестные производители стали чаще экономить, удешевляя состав продукта, тем самым ухудшая его качество и вкусовые свойства. По результатам мониторингов пресервов рыбных также устанавливались несоответствия по микробиологическим показателям», — отметила специалист ЦСМ Надежда Воронкина.

При покупке акционных продуктов эксперты советуют обращать внимание на состав и срок годности.

Фото: ЦСМ