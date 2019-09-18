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Красноярские хирурги впервые удалили тромбы из легких пациента

Главная Общество
Красноярск
10:33 18 Сентября 2019
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Хирурги Красноярского кардиоцентра провели уникальную операцию — врачи удалили массивные тромбы из легких пациента. Люди с таким диагнозом испытывают серьезное физическое недомогание: головокружение, одышка, невозможность двигаться. 

По словам специалистов, тромбоэмболия легочной артерии – грозное заболевание, которое зачастую приводит к смерти. Когда у человека проявляются первые симптомы, спасти его может только своевременное оказание помощи — врачи делают имплантацию «ловушек» для тромбов, а также пытаются растворить сгустки с помощью лекарств. Однако иногда кровоток в легких не восстанавливается полностью — тогда врачи вынуждены делать операции, чтобы удалить старые тромбы из легких. Для этого тело пациента охлаждают и полностью останавливают движение крови в организме.

«Сложность этой операция связана не только с остановкой сердца во время вмешательства, но и с тем, что врачам приходится полностью остановить движение крови во всем теле на четко рассчитанное время. В зависимости от того, до какой температуры охлаждается пациент, у хирурга есть от 20 до 30 минут для того, чтобы по максимуму освободить артерии внутри легких от сгустков крови. Первая операция выполнена в красноярском Кардиоцентре пациенту, который длительное время страдает рецидивирующей постэмболической легочной гипертензией», — рассказал кардиохирург КХО№1 Видади Эффендиев. 

На операционном столе оказался 73-летний мужчина. Красноярец до сих пор работает геологом, поэтому восстановление активности для него необходимо. Хирурги максимально освободили его легкие от тромбов — мужчину уже вписали из больницы. 

Фото: КХО№1

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