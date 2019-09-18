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Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой президента России

Главная Общество
Красноярск
09:29 18 Сентября 2019
общество, полюс
Автор: Sibnovosti.ru
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17 сентября глава региона Александр Усс вручил жителям Красноярского края государственные и краевые награды. Среди награжденных — и.о. управляющего директора золотодобывающей компании «Полюс Красноярск» Александр Токаренко.

На торжественной церемонии вручения награды получили заслуженные работники различных отраслей экономики. Так, в сфере золотодобычи почетной грамотой президента Российской Федерации «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» был награжден и.о. управляющего директора «Полюс Красноярск» Александр Токаренко. По окончании торжественной церемонии Александр Валерьевич отметил, что рад и горд получить награду такого высокого уровня.

«Почетная грамота Президента России – результат не только моего труда, но и всего коллектива компании «Полюс». Мы будем и дальше стараться соответствовать самым высоким стандартам качества и своей работой доказывать лидерство в золотодобывающей отрасли России».

Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой президента России

По окончании церемонии губернатор поздравил всех присутствующих:

«Позвольте мне от имени всех красноярцев поздравить вас с получением этих наград. Сказать вам истинные слова благодарности за то, что вы у нас есть. Гордость нашего огромного региона! Уверен, что впереди у вас новые достижения, новые вершины. Я желаю вам успеха, оптимизма, здоровья и большого личного счастья. Спасибо вам!

Напомним, в августе 2019 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении за успехи в различных отраслях целые коллективы и отдельных работников. Благодарность президента Российской Федерации «За заслуги в развитии золотодобывающей отрасли и высокие производственные показатели» получил коллектив публичного акционерного общества «Полюс».

Фото: «Полюс» 

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