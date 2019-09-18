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Аэропорт Красноярска сможет принимать крупнейшие самолеты в мире

Главная Общество
Красноярск
08:45 18 Сентября 2019
красноярск, общество, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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После реконструкции площадок перронов аэропорт Красноярска сможет принимать двухпалубные широкофюзеляжные самолеты. К такому типу лайнеров относится одно из самых вместительных воздушных судов в мире — Boeing-747-400. 

В рамках реконструкции будет проведена замена несущих покрытий, обустроены зоны противообледенительной обработки самолетов, а также системы освещения и очистные сооружения. 

Специалисты Главгосэкспертизы проверили достоверность сметной стоимости работ по реконструкции перронов и выдали положительное заключение. 

Добавим, что Boeing-747-400 вмещает до 600 пассажиров и способен преодолевать расстояния более 14 тысяч километров. Такие самолеты есть у авиакомпании «Россия», один из них носит имя «Красноярск», сообщает корреспондент Sibnovosti.ruПока в краевом центре подобные лайнеры не приземлялись. 

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