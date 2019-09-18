Аэропорт Красноярска сможет принимать крупнейшие самолеты в мире

После реконструкции площадок перронов аэропорт Красноярска сможет принимать двухпалубные широкофюзеляжные самолеты. К такому типу лайнеров относится одно из самых вместительных воздушных судов в мире — Boeing-747-400.

В рамках реконструкции будет проведена замена несущих покрытий, обустроены зоны противообледенительной обработки самолетов, а также системы освещения и очистные сооружения.

Специалисты Главгосэкспертизы проверили достоверность сметной стоимости работ по реконструкции перронов и выдали положительное заключение.

Добавим, что Boeing-747-400 вмещает до 600 пассажиров и способен преодолевать расстояния более 14 тысяч километров. Такие самолеты есть у авиакомпании «Россия», один из них носит имя «Красноярск», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Пока в краевом центре подобные лайнеры не приземлялись.