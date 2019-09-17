17 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Товарный знак против коммунальных клонов

Главная Общество
Красноярск
16:58 17 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», сокращенно «КрасКом», работает в системе жизнеобеспечения с декабря 2003 года. За эти годы службой безопасности предприятия неоднократно регистрировались случаи несанкционированного использования названия «КрасКом». Например, одним из самых распространенных в последнее время действий нечистоплотных продавцов домашних водных фильтров, действующих якобы от имени «КрасКома», стал обман пожилых красноярцев о качестве питьевого водоснабжения. Прикрываясь известным брендом, они ходят по квартирам горожан, вводят их в заблуждение и навязывают им дорогостоящую и не обязательную для Красноярска услугу дополнительной очистки водопроводной воды.

Другим популярным у лже-краскомовцев видом применения логотипа компании является установка его на личной спецтехнике при проведении земляных работ без получения официального ордера-разрешения от Управления дорог инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска. Нередко визуальное изображение названия «КрасКома» используют и «черные» ассенизаторы, сливая нечистоты в запрещенных местах.

«Такими противозаконными действиями наши «двойники» наносят ущерб деловой репутации предприятия, — рассказывает начальник правового управления компании «КрасКом» Алла Дроздова. — Однако, до государственной регистрации товарного знака «КрасКома» мы не могли привлечь к ответственности ни сторонние организации, ни физические лица, незаконно использующие наше название в своих корыстных целях. Сейчас у нас есть зарегистрированное в установленном порядке графически-словесное обозначение предприятия и мы будем нарабатывать судебную практику, чтобы на практике защищать «КрасКом» от нечестных конкурентов.

Фото: «КрасКом» 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск заполонили насекомые

Красноярск заполонили насекомые

17 Сентября 2019 г.
Горожане заметили нашествие божьих коровок и клопов
Новости Красноярска: «Норникель» увеличил гранты победителям социальных проектов

«Норникель» увеличил гранты победителям социальных проектов

17 Сентября 2019 г.
Суммы стали больше на 30 млн рублей
Новости Красноярска: Стартовала продажа билетов на матч «Енисей-Зенит»

Стартовала продажа билетов на матч «Енисей-Зенит»

17 Сентября 2019 г.
Игра пройдет в Красноярске 25 сентября
Новости Красноярска: Районы края получили новые машины для перевозки людей из дома до больницы

Районы края получили новые машины для перевозки людей из дома до больницы

17 Сентября 2019 г.
Всего передано 20 автомобилей
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают работу на предприятиях топливно-энергетического комплекса

Красноярцам предлагают работу на предприятиях топливно-энергетического комплекса

17 Сентября 2019 г.
Собеседования состоятся 25 сентября
Новости Красноярска: В арбитраж поступил иск к дирекции Универсиады в Красноярске

В арбитраж поступил иск к дирекции Универсиады в Красноярске

17 Сентября 2019 г.
Заявление поступило от госучреждения «Краевое автотранспортное предприятие»
Новости компаний
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
15/09
СФУ станет площадкой для молодых металлургов
12/09
Красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация организации без оплаты госпошлины
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске расширят участок Северного шоссе

В Красноярске расширят участок Северного шоссе

12 Сентября 2019 г.
Предполагается строительства моста-дублера через Качу
Новости Красноярска: На красноярских «Столбах» обосновалась рысь с двумя котятами

На красноярских «Столбах» обосновалась рысь с двумя котятами

12 Сентября 2019 г.
Животных засняли фотоловушки
Новости Красноярска: Браконьеры нацелились на таймырских овцебыков

Браконьеры нацелились на таймырских овцебыков

13 Сентября 2019 г.
По сравнению с 90-ми годами численность снижается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356