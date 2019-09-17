Товарный знак против коммунальных клонов

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс», сокращенно «КрасКом», работает в системе жизнеобеспечения с декабря 2003 года. За эти годы службой безопасности предприятия неоднократно регистрировались случаи несанкционированного использования названия «КрасКом». Например, одним из самых распространенных в последнее время действий нечистоплотных продавцов домашних водных фильтров, действующих якобы от имени «КрасКома», стал обман пожилых красноярцев о качестве питьевого водоснабжения. Прикрываясь известным брендом, они ходят по квартирам горожан, вводят их в заблуждение и навязывают им дорогостоящую и не обязательную для Красноярска услугу дополнительной очистки водопроводной воды.

Другим популярным у лже-краскомовцев видом применения логотипа компании является установка его на личной спецтехнике при проведении земляных работ без получения официального ордера-разрешения от Управления дорог инфраструктуры и благоустройства администрации Красноярска. Нередко визуальное изображение названия «КрасКома» используют и «черные» ассенизаторы, сливая нечистоты в запрещенных местах.

«Такими противозаконными действиями наши «двойники» наносят ущерб деловой репутации предприятия, — рассказывает начальник правового управления компании «КрасКом» Алла Дроздова. — Однако, до государственной регистрации товарного знака «КрасКома» мы не могли привлечь к ответственности ни сторонние организации, ни физические лица, незаконно использующие наше название в своих корыстных целях. Сейчас у нас есть зарегистрированное в установленном порядке графически-словесное обозначение предприятия и мы будем нарабатывать судебную практику, чтобы на практике защищать «КрасКом» от нечестных конкурентов.

Фото: «КрасКом»