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Красноярск заполонили насекомые

Главная Общество
Красноярск
16:48 17 Сентября 2019
общество, красноярск, насекомые
Автор: Sibnovosti.ru
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В середине сентября Красноярск «атаковали» насекомые. Нашествие божьих коровок горожане заметили в Академгородке — красно-черные жуки облепили фасады зданий. 

Центральная часть города, тем временем, «страдает» от нашествия крупных клопов. В этом году этих насекомых непривычно много — они залетают в окна квартир и офисов. Эксперты утверждают, что клопы не опасны для человека, но их лучше не давить, так как запах потом сложно вывести. 

Отметим, что нашествие божьих коровок в Красноярске происходит каждый год — осенью у жуков начинается миграция. Сегодня в городе тепло, поэтому насекомые решили переместиться в лес, где они проведут ближайшую зиму.  

Фото: читатель Sibnovosti.ru

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