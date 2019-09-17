Красноярск заполонили насекомые

В середине сентября Красноярск «атаковали» насекомые. Нашествие божьих коровок горожане заметили в Академгородке — красно-черные жуки облепили фасады зданий.

Центральная часть города, тем временем, «страдает» от нашествия крупных клопов. В этом году этих насекомых непривычно много — они залетают в окна квартир и офисов. Эксперты утверждают, что клопы не опасны для человека, но их лучше не давить, так как запах потом сложно вывести.

Отметим, что нашествие божьих коровок в Красноярске происходит каждый год — осенью у жуков начинается миграция. Сегодня в городе тепло, поэтому насекомые решили переместиться в лес, где они проведут ближайшую зиму.

Фото: читатель Sibnovosti.ru