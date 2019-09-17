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«Норникель» увеличил гранты победителям социальных проектов

Главная Общество
Красноярск
16:19 17 Сентября 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Компания «Норникель» объявила о запуске обновленного конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей». На поддержку общественно полезных идей будет направлено 155 млн рублей — сумма увеличится сразу на 30 млн рублей. Участвовать в конкурсе смогут некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения и волонтеры компании.

Представители «Норникеля» рассказали, что правила конкурса в этом году поменялись — в некоторых номинациях организаторы увеличили суммы грантов, а в других — сдвинули сроки реализации проектов. Решено разбить номинацию «Полюс Севера» на две части: одна из них будет посвящена экологии («Полюс Природы») с увеличением суммы гранта до 1 млн рублей, а другая — развитию Арктики («Полюс Севера») с суммой выигрыша до 5 млн рублей.

Еще одна номинация — «Полюс добра» направлена на развитие волонтерского движения и помощь наименее защищенным категориям населения. Сумма гранта выросла с 700 000 рублей до 1 млн рублей.

Изменения коснулись и таких направлений как «Полюс будущего» (новые методики и технологии работы с детьми, подростками и молодежью), «Полюс возрождения»(сохранение и возрождение культурного наследия) и  «Полюс энергии» (развитие физической культуры и массового спорта). Размер гранта увеличен с 1 млн до 1,5 млн рублей.

В номинации «Полюс города», где участники представят проекты по благоустройству городской среды, суммы грантов станут больше на 1,5 млн рублей, а срок реализации проектов увеличат до двух лет.

«Мы приветствуем сложные инфраструктурные проекты, которые при помощи финансовой поддержки «Норникеля» меняют жизнь к лучшему в регионах и городах, где работает компания. Такие проекты требуют больших усилий и серьезной проработки. Например, при открытии хоккейной площадки целый год уходит только на ее обустройство, а постоянная работа секций начинается только со второго года. Поэтому мы решили улучшить условия конкурса, чтобы наши города могли получить больше от совместной работы компании и инициативных граждан», — сказала Светлана Ивченко, директор департамента социальной политики «Норникеля».

Отметим, что изменения грантового фонда не коснулись двух номинаций: «Полюс роста» и «New Полюс». Суммы по ним составят 700 тысяч  и 100 тысяч рублей.

Теперь участники смогут подать заявку на конкурс через онлайн-платформуhttp://nncharity.ru/Организаторы уверены, что такой способ значительно упростит не только сам процесс, но и оценку проектов со стороны экспертного совета.

Добавим, что география реализации проектов охватывает все регионы России, где расположены активы «Норникеля»: Красноярский край — г. Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий район, Мурманская область — г. Мончегорск и Печенгский район, Забайкальский край — г. Читу и Газимуро-Заводский район.

Итоги конкурса эксперты подведут 25 декабря 2019 года. Со всеми условиями можно ознакомиться на сайте «Норникеля» в разделе «Устойчивое развитие» — «Общество» — «Мир новых возможностей». 

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель» 

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