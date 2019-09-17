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Стартовала продажа билетов на матч «Енисей-Зенит»

Главная Общество
Красноярск
16:16 17 Сентября 2019
спорт, красноярск, зенит
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске стартовала продажа билетов на матч 1/16 финала Олимп-Кубка России по футболу между «Енисеем» и питерским «Зенитом». Игра пройдет 25 сентября в 19:30 на Центральном стадионе.

В пресс-службе «Енисея» рассказали, что стоимость билетов разделена на восемь категорий. Приобрести билет можно по цене от 250 до 850 рублей, в зависимости от трибуны и сектора.

Купить билеты можно на сайте красноярского клуба, на интернет-платформах «Кассир.ру» и «Красбилет», а также в кассах Центрального стадиона и билетных операторов: в ТК «Командор» по ул. 78 Добровольческой бригады, в ТК «Квант», ТЦ «Красноярье», ТК «Сибирский городок», ТЦ «Дом быта», ТРЦ «Планета» и других точках.  

«Действует ограничение — максимум четыре билета в одни руки. Билеты в семейный сектор и в сектор для пенсионеров можно приобрести только в кассах Центрального стадиона. Доступны льготные билеты по 50 рублей — их количество ограничено», — пояснили в клубе. 

Добавим, что продажа билетов в гостевой сектор стартует в день матча, 25 сентября.

Фото: ФК «Енисей»

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