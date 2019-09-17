Районы края получили новые машины для перевозки людей из дома до больницы

В районы Красноярского края передали более 20 новых автомобилей — они будут перевозить пожилых людей, которые не имеют возможности самостоятельно добраться до больницы. Ключи от спецтранспорта главам муниципальных районов вручил глава региона Александр Усс.

Каждая машина оборудована специальным подъемным механизмом — он предназначен для людей, передвигающихся на колясках. Всего в автомобиле шесть пассажирских кресел.

В краевом правительстве пояснили, что за каждой машиной закрепят мобильную бригаду. В нее войдут: медицинские и социальные работники, юристы и психологи.

«У специальных мобильных бригад, которые будут работать на этих «Газелях», особая социальная роль – с их помощью ветераны, пожилые люди, маломобильные граждане, те, кто живет в отдаленных селах и деревнях, смогут посещать медицинские учреждения, проходить диспансеризацию и необходимые обследования», – сказал Александр Усс.

Сейчас на территории края работают 49 мобильных бригад. После передачи новых машин их количество возрастет до 71. Уточнить номер телефона для вызова спецтранспорта домой можно в центрах социального обслуживания населения.

На покупку автомобилей в рамках Нацпроекта «Демография» выделено 42 млн рублей. До конца года планируется приобрести еще пять таких машин.