17 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Районы края получили новые машины для перевозки людей из дома до больницы

Главная Общество
Красноярск
15:33 17 Сентября 2019
красноярск, общество, социальная политика
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В районы Красноярского края передали более 20 новых автомобилей — они будут перевозить пожилых людей, которые не имеют возможности самостоятельно добраться до больницы. Ключи от спецтранспорта главам муниципальных районов вручил глава региона Александр Усс. 

Каждая машина оборудована специальным подъемным механизмом — он предназначен для людей, передвигающихся на колясках. Всего в автомобиле шесть пассажирских кресел. 

В краевом правительстве пояснили, что за каждой машиной закрепят мобильную бригаду. В нее войдут: медицинские и социальные работники, юристы и психологи.

«У специальных мобильных бригад, которые будут работать на этих «Газелях», особая социальная роль – с их помощью ветераны, пожилые люди, маломобильные граждане, те, кто живет в отдаленных селах и деревнях, смогут посещать медицинские учреждения, проходить диспансеризацию и необходимые обследования», – сказал Александр Усс.

Сейчас на территории края работают 49 мобильных бригад. После передачи новых машин их количество возрастет до 71. Уточнить номер телефона для вызова спецтранспорта домой можно в центрах социального обслуживания населения. 

На покупку автомобилей в рамках Нацпроекта «Демография» выделено 42 млн рублей. До конца года планируется приобрести еще пять таких машин. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярск заполонили насекомые

Красноярск заполонили насекомые

17 Сентября 2019 г.
Горожане заметили нашествие божьих коровок и клопов
Новости Красноярска: «Норникель» увеличил гранты победителям социальных проектов

«Норникель» увеличил гранты победителям социальных проектов

17 Сентября 2019 г.
Суммы стали больше на 30 млн рублей
Новости Красноярска: Стартовала продажа билетов на матч «Енисей-Зенит»

Стартовала продажа билетов на матч «Енисей-Зенит»

17 Сентября 2019 г.
Игра пройдет в Красноярске 25 сентября
Новости Красноярска: Красноярцам предлагают работу на предприятиях топливно-энергетического комплекса

Красноярцам предлагают работу на предприятиях топливно-энергетического комплекса

17 Сентября 2019 г.
Собеседования состоятся 25 сентября
Новости Красноярска: В арбитраж поступил иск к дирекции Универсиады в Красноярске

В арбитраж поступил иск к дирекции Универсиады в Красноярске

17 Сентября 2019 г.
Заявление поступило от госучреждения «Краевое автотранспортное предприятие»
Новости Красноярска: В Ачинске массово погибают голуби

В Ачинске массово погибают голуби

17 Сентября 2019 г.
Причины выясняют специалисты
Новости компаний
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
15/09
СФУ станет площадкой для молодых металлургов
12/09
Красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация организации без оплаты госпошлины
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске расширят участок Северного шоссе

В Красноярске расширят участок Северного шоссе

12 Сентября 2019 г.
Предполагается строительства моста-дублера через Качу
Новости Красноярска: Восемь человек погибли при пожаре на ул. Гусарова

Восемь человек погибли при пожаре на ул. Гусарова

16 Сентября 2019 г.
Среди погибших четверо детей
Новости Красноярска: Браконьеры нацелились на таймырских овцебыков

Браконьеры нацелились на таймырских овцебыков

13 Сентября 2019 г.
По сравнению с 90-ми годами численность снижается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356