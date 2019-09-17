Красноярцам предлагают работу на предприятиях топливно-энергетического комплекса

Предприятия топливно-энергетического комплекса Красноярского края станут участниками региональной ярмарки вакансий «Территория кадровых решений». Заявки на подбор персонала направили «Красноярскэнерго», «Красноярская теплотранспортная компания» и «Сибирьэнергоинжиниринг».

«Энергохолдинг «Россети Сибирь» набирает электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей в Ужурском, Тасеевском, Дзержинском, Курагинском, Березовском, Северо-Енисейском, Сухобузимском, Пировском районах, в Канске и Лесосибирске (заработная плата — до 45 тысяч рублей), инженеров по релейной защите и автоматике в Ачинске, инженеров энергоинспекции в Рыбинском районе (заработная плата — от 30 тысяч рублей)», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Собеседования с кандидатами состоятся в МВДЦ «Сибирь» 25 сентября. Тем, кто в это время будет находится за пределами Красноярска, дадут возможность пройти web-собеседования. Для участия необходимо заполнить анкету на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.