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Красноярцам предлагают работу на предприятиях топливно-энергетического комплекса

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Красноярск
14:57 17 Сентября 2019
красноярск, общество, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Предприятия топливно-энергетического комплекса Красноярского края станут участниками региональной ярмарки вакансий «Территория кадровых решений». Заявки на подбор персонала направили «Красноярскэнерго», «Красноярская теплотранспортная компания» и «Сибирьэнергоинжиниринг». 

«Энергохолдинг «Россети Сибирь» набирает электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей в Ужурском, Тасеевском, Дзержинском, Курагинском, Березовском, Северо-Енисейском, Сухобузимском, Пировском районах, в Канске и Лесосибирске (заработная плата — до 45 тысяч рублей), инженеров по релейной защите и автоматике в Ачинске, инженеров энергоинспекции в Рыбинском районе (заработная плата — от 30 тысяч рублей)», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе агентства труда и занятости населения Красноярского края. 

Собеседования с кандидатами состоятся в МВДЦ «Сибирь» 25 сентября. Тем, кто в это время будет находится за пределами Красноярска, дадут возможность пройти web-собеседования. Для участия необходимо заполнить анкету на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

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