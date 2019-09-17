В арбитраж поступил иск к дирекции Универсиады в Красноярске

В арбитражный суд Красноярского края поступило заявление от госучреждения «Краевое автотранспортное предприятие». Ответчиком по делу стала дирекция зимней Универсиады-2019. Материалы опубликованы на сайте высшей инстанции.

Истец требует признать недействительным отказ дирекции студенческих игр от исполнения контракта. Речь идет об оказании услуг по обеспечению работ транспортных средств на период проведения Универсиады.

Так, между транспортниками и дирекцией был заключен договор, который предусматривал услуги по транспортному обеспечению тестовых мероприятий Универсиады в 2018–2019 годы.

«Позже был заключен второй договор, которым стороны установили, что ответчик обязуется учитывать объем машино\часов транспортной работы в период Универсиады из расчета не менее 12 часов ежедневной работы на линии каждого транспортного средства, а также оплатить затраты на перегон транспортных средств из Казани в Красноярск и обратно», — пояснили в высшей инстанции.

Краевое госпредприятие выполнило условия, а дирекция Универсиады не возместила затраты. Решить вопрос мирным путем не получилось, тогда транспортники обратились в суд.

«Ответчик пояснил, что объем работ учитывался, исходя из фактически отработанных часов, а затраты на перегон не могут быть возмещены, поскольку услуга перегона транспортных средств договором не предусмотрена», — говорится в материалах.

Корреспондент Sibnovosti.ru попросил представителей студенческих игр прокомментировать иск. В пресс-службе ответили следующее:

«01.02.2019 между ГП КК «Краевое автотранспортное предприятие» и дирекцией заключен договор по организации перевозок клиентских групп во время зимней Универсиады-2019. 12.09.2019 предприятие направило исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края. Однако, согласно информации системы «Электронное правосудие» Краевым АТП 13.09.2019 подано ходатайство о возврате указанного искового заявления. На данный момент все вопросы по договору решаются в рабочем порядке».

Фото: krsk2019.ru