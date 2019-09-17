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В Ачинске массово погибают голуби

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Красноярск
11:22 17 Сентября 2019
птица, красноярск, общество
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В Ачинске местные жители заметили несколько десятков погибших голубей — люди переживают, что в городе началась инфекция, убивающая птиц. По словам очевидцев, пернатые замертво падают на землю — это наблюдается практически в каждом районе города. 

Но особенно большая концентрация мертвых голубей зафиксирована у зернохранилища. На предприятии отмечают, что птицы наносят существенный урон — за сутки они способны опустошить целый КамАЗ зерна. Для борьбы с пернатыми на зернохранилище используют звуковую пушку, но и к ней они привыкли. Ответственность за птичий мор предприятие не берет — по требованию федерального законодательства сотрудники обеззараживают склады, но специально птиц никто не травит. 

«Никаких специализированных мероприятий по уничтожению голубей на предприятии не проводится. Мы ежегодно обрабатываем хранилища, но не связываем это с массовой гибелью птиц», — сказала инженер по охране труда и экологии Ольга Нор. 

Орнитологи считают, что причиной птичьего мора, скорее всего, является отравление. Но специалисты не исключают и более серьезных причин. 

«Когда такая гибель птиц, обязательно нужно проводить исследования. Возможны вирусные инфекции. Всем известен грипп группы А», — сказал кандидат биологических наук, доцент СФУ  Владимир Емельянов. 

В администрации Ачинска пообещали провести проверку и обратиться в Роспотребнадзор. 

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