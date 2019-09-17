В Студгородке сломалась инновационная остановка

В Красноярске сломалась инновационная остановка «Студгородок» на ул. Киренского. Табло внутри остановочного пункта перестало функционировать — на экране не отображается движение автобусов. Фотографии в редакцию Sibnovosti.ru прислал местный житель.

Напомним, три теплые остановки появились в Красноярске перед зимней Универсиадой-2019. Их установили на пр. Свободный, ул. Киренского и на пр. Красноярский рабочий.

Как рассказали Sibnovosti.ru в департаменте горхозяйства, остановка на ул. Киренского находится на балансе СФУ, однако специалистов УДИБ пообещали направить на место — они устранят электрические неполадки.

В пресс-службе сибирского федерального университета корреспонденту Sibnovosti.ru ответили следующее:

«Неисправность табло является гарантийным случаем, нами будет направлена претензия подрядчику. Надеемся, что в ближайшее время табло начнет работу в штатном режиме», — пояснили в вузе.

Фото: читатель Sibnovosti.ru