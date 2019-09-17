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В Студгородке сломалась инновационная остановка

Главная Общество
Красноярск
10:05 17 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске сломалась инновационная остановка «Студгородок» на ул. Киренского. Табло внутри остановочного пункта перестало функционировать — на экране не отображается движение автобусов. Фотографии в редакцию Sibnovosti.ru прислал местный житель. 

Напомним, три теплые остановки появились в Красноярске перед зимней Универсиадой-2019. Их установили на пр. Свободный, ул. Киренского и на пр. Красноярский рабочий. 

В Студгородке сломалась инновационная остановка

Как рассказали Sibnovosti.ru в департаменте горхозяйства, остановка на ул. Киренского находится на балансе СФУ, однако специалистов УДИБ пообещали направить на место — они устранят электрические неполадки. 

В пресс-службе сибирского федерального университета корреспонденту Sibnovosti.ru ответили следующее: 

«Неисправность табло является гарантийным случаем, нами будет направлена претензия подрядчику. Надеемся, что в ближайшее время табло начнет работу в штатном режиме», — пояснили в вузе. 

Фото: читатель Sibnovosti.ru

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