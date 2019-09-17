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Здание красноярского цирка отремонтирует «Сибиряк»

Главная Общество
Красноярск
09:45 17 Сентября 2019
общество, красноярск, цирк
Автор: Sibnovosti.ru
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Реконструкция здания красноярского цирка продлится почти два года. Генеральным подрядчиком строительства выступит УСК «Сибиряк». Эта организация стала единственным участником электронного аукциона. 

«Сибиряк» получит за реконструкцию цирка 654,5 млн рублей. Работы должны быть завершены в течение 22 месяцев после заключения контракта, то есть к концу 2021 года.

Ранее сообщалось, что после ремонта цирк обновится полностью, начиная от инженерных систем и заканчивая креслами зрительного зала. В фойе на первом этаже появится детская развлекательная комната, кафе и мягкие кресла. Внутри будут обустроены вольеры для животных. Для лошадей появится не только душ, но и солярий. Для морских животных — современный бассейн, который при необходимости можно использовать в качестве пространства для размещения клеток с хищниками. Внешне цирк также преобразится — здание приобретет архитектурную подсветку внутри и снаружи. При ремонте сохранят историческую мозаику.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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