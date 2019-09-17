Красноярцы публикуют фотографии плотного тумана

Красноярск накрыло плотным туманом. Фотографии этого явления горожане публикуют в социальных сетях. По данным синоптиков, если пелена в городе наступила после похолодания, то стоит ожидать непродолжительного «бабьего лета».

Испарения особенно хорошо видны над Енисеем — на переправах видимость практически нулевая, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, в середине текущей недели метеорологи прогнозируют резкое потепление. Так, во вторник, 17 сентября, термометры покажут +19°С, осадков не ожидается.

В среду, 18 сентября, в темное время суток в Красноярске будет около +8°С, днем потеплеет до +17...+20°С, возможен небольшой дождь. Осадки сохранятся и в четверг, 19 сентября. Однако днем столбики термометров поднимутся до +19°С.

Пятница, 20 сентября, станет самым теплым днем этой недели. Синоптики обещают 25-градусную жару.

Фото: andreyshloma / Instagram