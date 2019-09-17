На перекрестке трассы Красноярск – Элита появился новый знак

Новый знак дорожного движения появился на перекрестке трассы Красноярск – Элита. К секции светофора прикреплена табличка с изображением стрелки и подписью «Уступи всем, и можно направо». Такой знак разрешен ГОСТом и может быть установлен в местах с невысокой интенсивностью движения.

Водителям на перекрестке разрешен поворот направо независимо от сигнала светофора, главное – предоставить преимущество другим участникам движения. Ранее таких знаков на территории Красноярского края не устанавливали.

Пользователи в соцсетях неоднозначно отнеслись к нововведению. Одни считают, что привычнее было бы оборудовать светофор с дополнительной секцией в виде стрелки, которая всегда бы горела «зеленым».

Другие сетуют, что на этом перекресте часто случаются аварии, а теперь «будут биться еще больше».

Фото: КрУДор