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На перекрестке трассы Красноярск – Элита появился новый знак

Главная Общество
Красноярск
08:45 17 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый знак дорожного движения появился на перекрестке трассы Красноярск – Элита. К секции светофора прикреплена табличка с изображением стрелки и подписью «Уступи всем, и можно направо». Такой знак разрешен ГОСТом и может быть установлен в местах с невысокой интенсивностью движения. 

Водителям на перекрестке разрешен поворот направо независимо от сигнала светофора, главное – предоставить преимущество другим участникам движения. Ранее таких знаков на территории Красноярского края не устанавливали.

Пользователи в соцсетях неоднозначно отнеслись к нововведению. Одни считают, что привычнее было бы оборудовать светофор с дополнительной секцией в виде стрелки, которая всегда бы горела «зеленым». 

Другие сетуют, что на этом перекресте часто случаются аварии, а теперь «будут биться еще больше». 

Фото: КрУДор 

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