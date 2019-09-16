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Более ста УК могут лишиться лицензии после обращения ПАО «Красноярскэнергосбыт» в надзорные органы

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Красноярск
16:54 16 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сто две управляющие компании Красноярского края, среди которых крупнейшие в краевом центре МУП УК «Красноярская» и ООО УК «ЖСК», не заключили договоры энергоснабжения с ПАО «Красноярскэнергосбыт», либо не внесли в договоры целый ряд домов, принятых на обслуживание.

В случае отсутствия договора энергоснабжения управляющая компания и жители дома не могут законно потреблять электрическую энергию, как на личные нужды жителей, так и на электроэнергию, потребленную в местах общего пользования. Игнорирование требований законодательства в части заключения договоров на энергоснабжение многоквартирных домов расценивается как хищение электроэнергии.

По действующему законодательству, в кратчайший срок после получения лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами управляющая организация обязана направить заявки на заключение договоров ресурсоснабжения. Если после получения лицензии управляющая организация принимает на обслуживание новые дома – они также должны быть внесены в договор.

На сегодняшний день количество многоквартирных домов, где потребление электроэнергии происходит «на безвозмездной основе», превысило 1,5 тысячи. Больше всего «домов-безучетников» (200) обслуживает МУП «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» и МУП УК «Красноярская» (182).

ПАО «Красноярскэнергосбыт» в очередной раз направило письма в управляющие организации, которые не заключили договоры, о необходимости направить заявки на ресурсоснабжение. Однако должной реакции от большинства из них не последовало. В связи с этим Гарантирующим поставщиком электроэнергии направляются письма в прокуратуру и Службы строительного и жилищного контроля Красноярского края о нарушении управляющими организациями требований законодательства. Отсутствие договоров с поставщиками ресурсов может являться основанием для рассмотрения вопроса о лишении лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению домами.

«Отмечу, что от действий недобросовестных руководителей УК или ТСЖ страдают и жители края. При заключении договора по подобному дому – по принуждению энергосбытовой компании или в связи со сменой управляющей организации на более добросовестную – производится доначисление по каждой квартире за весь период безучетного потребления электроэнергии. Суммы складываются внушительные. Закон при этом - на стороне ресурсоснабжающих организаций, ведь по сути управляющие компании годами обкрадывают поставщиков ресурсов», - рассказал исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

В качестве примера можно привести ситуацию с жильцами красноярского многоквартирного дома по ул. Крупской, 1, который обслуживает УК «Приоритет» (г. Красноярск). Управляющая компания приняла дом на обслуживание в 2016 году, однако с заявлением о заключении договора электроснабжения обратилась в ПАО «Красноярскэнергосбыт» только в апреле 2018 года. После заключения договора жильцам было сделано существенное доначисление. Управляющая компания замалчивала причину произошедшего и дезинформировала жильцов до тех пор, пока последние не обратились в средства массовой информации.

Аналогичный перерасчет был произведен по 22 многоквартирным домам, находящимся в управлении УК «Приоритет».

Кроме того, энергосбытовая компания сталкивалась и с более вопиющими случаями, когда жители годами платят по квитанциям управляющей организации за электроэнергию, не догадываясь, что их денежные средства не поступают в Красноярскэнергосбыт в связи с отсутствием договоров энергоснабжения.

Энергосбытовая компания обращается к руководителям жилищных организаций не доводить ситуацию до критической точки, а исполнить свои обязательства перед Красноярскэнергосбытом и жильцами, которые доверили им управлением своим домом.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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