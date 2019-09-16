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В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

Главная Общество
Красноярск
15:10 16 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В правительстве страны подготовили новацию в правила тарифообразования на электроэнергию. По задумке реформаторов, благодаря дифференциации платы на передачу энергии ряд потребителей получит существенное снижение затрат на ее оплату. Так, по оценке экспертов, в Красноярском крае цена за киловатт для потребителей - населения и небольших предприятий - уменьшится на 19,1 процента.

Население получит преимущества

Елена Зимарева, председатель Союза энергопотребителей при Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края, считает, что в результате реформы малый и средней бизнес получит финансовое послабление:

«Эта сфера дает рабочие места и платит налоги, но находится сейчас на достаточно низком уровне рентабельности, и, если в результате изменений ей станет полегче, от этого выиграет весь край».

Это станет возможным, если будет принято окончательное решение пересмотреть действующие правила, корни которых уходят в период реформирования РАО «ЕЭС России». В середине 2000-х годов после разделения РАО на самостоятельные компании по видам деятельности (генерацию, сети и сбыт) ряд крупных промышленных предприятий-потребителей смогли отказаться от платы за передачу энергоресурсов по распределительным сетям. И стали платить только за транспорт электроэнергии по магистральным сетям.

Разница между сетями заключается в уровне напряжения: к распределительным сетям подключен весть жилой сектор и МСБ, а к магистральным – самые крупные потребители.

До разделения РАО крупные потребители платили за магистрали и частично – за распределительные сети, что снижало финнагрузку на малых потребителей. Таким образом, была реализована практика «перекрестного субсидирования». Этот метод тарифообразования был внедрен в 1990-е годы, благодаря чему население платило за электроэнергию меньше ее реальной стоимости, а разницу компенсировали крупные индустриальные гиганты.

В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

Возвращение в нынешних условиях рынка к практике перекрёстного субсидирования позволит, во-первых, выровнять тарифы между магистральными и распределительными сетями и, во-вторых, ввести полную оплату за зарезервированную крупными потребителями, но не востребованную ими трансформаторную мощность.

По оценке компании «Россети», планируемая реформа должна переложить на крупных промышленных потребителей до 17% объема перекрестного субсидирования. Это будет означать пропорциональное снижение нагрузки на население и малый и средний бизнес, тех крупных предпринимателей, которые не заключили договоры поставок электроэнергии только по магистральным сетям.

Анатолий Матюшенко, председатель красноярского Совета потребителей, уверен: главный плюс, который есть в этих нововведениях, - это восстановление справедливости:

«Когда начнется выравнивание тарифов между распределительными и магистральными сетями, это позволит если не снизить стоимость электричества для населения и малого и среднего бизнеса, то по крайней мере избежать традиционного ежегодного повышения тарифа. Для крупнейших потребителей цены вырастут, но не критично, учитывая их большие обороты».

Резервы мощностей

Введение платы за неиспользуемую мощность - еще одна мера, призванная выровнять рынок. По данным Минэнерго, с 2011 по 2018 годы «Россети» построили по заявкам потребителей оборудование (сети и распредустройства) совокупной мощностью в 88 гигаватт. Из них реально используется одна десятая часть.

В части новых подходов к резервированию мощностей, как считает Анатолий Матюшенко, тоже есть положительные моменты для региона:

«Многие предприятия зарезервировали для себя огромные мощности, которые фактически сегодня не используются. Если новая система подтолкнет их к отказу от неиспользуемых мощностей, это даст возможность к подключению новых потребителей и, как следствие, создаст импульс к развитию экономики. Конечно, есть риск, что эти избыточные мощности через несколько лет все же понадобятся зарезервировавшим их компаниям. Но здесь вопрос планомерного коммерческого расчета для предпринимателей - от каких мощностей каждой конкретной компании целесообразно отказаться, а какие сохранить на условиях доплаты».

В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

Елена Зимарева, в свою очередь, высказалась о возможном появлении свободных, дополнительных мощностей:

«Если предприниматели будут уверены, что проблем с мощностями в будущем у них не будет, то с их стороны вряд ли будет какое-то противодействие реформе. Еще одно пожелание - возможность отдельного коммерческого потребителя перераспределять избыточную мощность не только в рамках отдельной подстанции, как сейчас, а в рамках всего своего бизнеса. Нередко ведь бывает, что на одном объекте мощностей с запасом, а на другой - недостаток. По всем этим темам предприниматели готовы разговаривать с энергетиками. И я уверена, в диалоге мы сможем найти компромисс, который пойдет на пользу и «Россетям», и потребителям».

По планам правительства страны, новые изменения в правила тарифообразования будут вводиться плавно – до 2024 года.

По материалам ПАО «МРСК Сибири»

Фото: ПАО «МРСК Сибири»

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