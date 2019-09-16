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Красноярцы с ограниченными возможностями смогут получить значок ГТО

Главная Общество
Красноярск
14:02 16 Сентября 2019
общество, красноярск, гто
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае прошло масштабное обучение специалистов центров тестирования ГТО работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники ознакомились с этикой общения с инвалидами, а также особенностями организации и выполнения нормативов. Теперь спортсмены с инвалидностью смогут выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» в 64 центрах тестирования на территории региона.

«Комплекс ГТО для людей с ограниченными возможностями – средство социализации и интеграции инвалидов в общество. Это возможность повысить активность человека, раскрыть резервные способности организма, замотивировать людей на занятия физической культурой и спортом. В нашей стране живет более 12,5 миллиона людей с инвалидностью и только десять процентов из них занимаются физической культурой. Правительством РФ поставлена задача – увеличить количество занимающихся инвалидов до 15 процентов к 2020 году. Комплекс ГТО должен помочь в решении этой задачи», - отметил заведующий научно-практического центра адаптивной физической культуры Андрей Аксенов.

Для выполнения нормативов ГТО необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, изучить требования к уровню физической подготовки, получать медицинский допуск и записываться на тестирование, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

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