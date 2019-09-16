На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, совместно с танцевальной школой Evolvers впервые в России провела на территории Красноярской ГЭС танцевальный баттл в рамках «Energy Weekend +». Мероприятие посетили более 300 человек.

«Energy Weekend +» — праздник драйва и энергии, который состоялся в минувшие выходные.

14 сентября на смотровой площадке Красноярской ГЭС за звание лучших бились в танцевальной схватке более 100 танцоров из Красноярска, Ачинска, Лесосибирска, Саяногорска, Дивногорска и других городов. Креатив и энергию молодежь демонстрировала в танцевальных направлениях hip-hop, house и brake. Самым младшим участникам едва исполнилось 6 лет, они соревновались в своей возрастной группе.

Призовой фонд баттла составлял 50 000 рублей. Победители – красноярские танцоры Сабина Джафарова в направлении hip-hop и Степан Даньков в направлении breaking – также получили возможность представлять свой город на престижном танцевальном фестивале, который пройдет в Челябинске.

Хэдлайнером «Energy Weekend +» стал чемпион и призер мировых танцевальных конкурсов Андрей Stylez. Он выступил судьей в двух танцевальных направлениях, а также продемонстрировал зрителям и участникам один из своих авторских танцев.

Всего площадку Красноярской ГЭС посетили около 300 человек. Посмотреть глазами зрителя, как прошло мероприятие, можно в Instagram по хэштегу #ЕНплюсТанцы.

15 сентября, во второй день танцевального уикенда, в филиале танцевальной школы Evolvers в микрорайоне Покровский (Красноярск) состоялась презентация новых залов. Здесь прошли открытые уроки и мастер-классы от титулованных преподавателей школы и Андрея Stylez.

Фото: пресс-служба En+ Group

По материалам пресс-службы En+ Group