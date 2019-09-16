На Богучанской ГЭС выведен в капитальный ремонт гидроагрегат №2

В соответствии с программой ремонтов, в 16-е сентября 2019 года гидроагрегат №2 Богучанской ГЭС выведен в капитальный ремонт. Накануне вывода агрегата в капитальный ремонт на нем провели вибрационные испытания, а в рамках основного периода работ запланирован ремонт генераторного и турбинного подшипников, рабочего колеса, подпятника и системы торможения. Персонал Богучанской ГЭС выполнит контроль технического состояния крепежных элементов ответственных узлов гидроагрегата методами неразрушающего контроля и протяжку шпилек стыковых плит обода ротора.

В течение 2019 года на всех девяти агрегатах станции проводится текущий ремонт. Работы распределены таким образом, чтобы простой оборудования не превышал 12-15 дней, а большинство ремонтов были выполнены в осенне-зимний период, когда нагрузка на агрегаты станции сокращается в связи с сезонным сокращением притока. По плану, подготовленному специалистами Производственно-технической службы ПАО «Богучанская ГЭС», на агрегатах №3, 4, 5, 6 и 7 будет проведен осмотр статора турбины по факту наработки 6000 часов с момента ввода в эксплуатацию. На агрегатах №1 и 3 после замены датчиков вибрации будут проведены вибрационные испытания, а на агрегате №9 - оснащение устройством контроля изоляции вводов 220 кВ трансформатора Т9.

По требованиям «Правил технической эксплуатации», все оборудование ГЭС должно регулярно проходить полную проверку всех узлов и частей. Работы направлены на тщательный анализ состояния турбинного, генераторного оборудования и вспомогательных систем гидроагрегата и устранение выявленных дефектов. Перед выводом в ремонт на каждом агрегате выполняется предварительная подготовка – осушение водовода и спиральной камеры, первичный осмотр оборудования.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»