Элитное жилье стало доступнее

АО «Сибагропромстрой» объявляет осенний ценопад: красноярцы смогут купить 10 квартир по привлекательной цене. У горожан появится возможность сэкономить до 200 тысяч рублей на 2-х и 3-х комнатные квартиры этой осенью. Так, 3-х комнатная квартира вместо 5 124 399 рублей теперь стоит 4 864 000 рублей. ЖК «Слобода Весны» предлагает квартиры в 9-10 секции в сданном доме по адресу Алексеева 46*. Акция действует до 31 ноября 2019 года.

Что для вас важно при выборе квартиры? Светлое пространство, детская площадка, подземный паркинг с лифтом из дома, кладовые помещения, садик, школа, торговые и спортивные центры, салоны красоты, кафе рядом с домом?

ЖК «Слобода весны» - это то, что вам необходимо: функциональная планировка квартир, развитая инфраструктура, удобное расположение в самом сердце Взлетки!

Проживая в комплексе, вы сможете оказаться в центре города уже через 10 минут и никогда не опаздывать на деловые встречи. Спортивный центр рядом с домом позволит всегда оставаться в форме и приведет к спортивным победам.

ЖК «Слобода весны» — современное жилье с качественной получистовой отделкой, которая оптимальна как по цене, так и по степени готовности, остается только поклеить обои и положить ламинат на свой вкус. Стоит отметить, что квартиры имеют необычные планировки, просторные коридоры, эркерные окна.

Консультация нашего дизайнера позволит обставить квартиру не только красиво, но и функционально. Вам помогут определиться со стилем, декором, обсудить материалы и составить смету. Более того, первая консультация дизайнера — в подарок!*

Дома «Слобода Весны» построены по цельномонолитной технологии, что дает возможность перепланировки квартиры по вашему вкусу, а также повышает уровень сейсмостойкости и теплоизоляционных свойств.

У вас есть бизнес?

Жилые комплексы АО «Сибагропромстрой» расположены в бизнес-центре Красноярска — на Взлетке! Дополнительную проходимость формируют рядом находящиеся ТРЦ, деловые центры и развлекательные заведения. Большое преимущество в том, что коммерческая недвижимость находится на первой линии и уже сегодня есть ряд заведений, которые являются якорными арендаторами, привлекающие особое внимание клиентов. Дополнительный плюс — транспортная доступность и возможность парковаться.

Многообразие площадей от 40 квадратных метров кабинетно-офисного типа до 5000 квадратных метров помогает при выборе с учетом ваших бизнес- целей. Действуют особые условия на аренду с выкупом: если бизнесмену не хватает суммы, чтобы выкупить помещение, АО «Сибагропромстрой» предлагает его арендовать и в течение 5 лет получить рассрочку без участия банка на выкуп данного помещения.

Если вы цените свое время, а словосочетание «высокое качество жизни» для вас имеет особое значение, жилой комплекс «Слобода Весны» 9-10 блок–секции — то, что вам нужно!

Все подробности по телефону: 200-200-5, ул. Авиаторов 19. WWW.SAPS.RU

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