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Потепление до +25°C ожидается в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:28 15 Сентября 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске на предстоящей неделе ожидается потепление. По данным Gismeteo.ru, в понедельник, 16 сентября, сохранится дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +13°C. В первой половине дня пройдет дождь, ветер усилится до 8 м/с. 

На севере края погода будет неблагоприятной: 

«16 сентября днем на юге Таймырского МР ожидаются порывы южного ветра 15-18 м/с, ночью и утром на севере центральных районов Красноярского края местами ожидается гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

Во вторник погода изменится — в городе будет значительно теплее. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки. 

По-настоящему летняя погода ожидается в середине недели — температура воздуха поднимется до +20...+22°C. Небольшое похолодание возможно в 20-х числах сентября, зато в конце месяца метеорологи обещают до +29°C. 

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