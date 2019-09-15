Потепление до +25°C ожидается в Красноярске

В Красноярске на предстоящей неделе ожидается потепление. По данным Gismeteo.ru, в понедельник, 16 сентября, сохранится дождливая погода. Столбики термометров поднимутся до +13°C. В первой половине дня пройдет дождь, ветер усилится до 8 м/с.

На севере края погода будет неблагоприятной:

«16 сентября днем на юге Таймырского МР ожидаются порывы южного ветра 15-18 м/с, ночью и утром на севере центральных районов Красноярского края местами ожидается гололедица», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Во вторник погода изменится — в городе будет значительно теплее. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки.

По-настоящему летняя погода ожидается в середине недели — температура воздуха поднимется до +20...+22°C. Небольшое похолодание возможно в 20-х числах сентября, зато в конце месяца метеорологи обещают до +29°C.