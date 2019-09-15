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Семин пригласил в «Локомотив» красноярского школьника со стильной прической

Главная Общество
Красноярск
11:02 15 Сентября 2019
футбол, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Тренер клуба «Локомотив» Юрий Семин попросил 10-летнего Прохора Ильиных «простить взрослых людей», которые оказались не правы, и предложил ему «вырасти в нового Ибрагимовича» и приходить играть за «Локомотив». Видео Семин опубликовал в Instagram. 

Напомним, за четвероклассника из сосновоборской школы №4 вступился весь российских футбол. Мальчик сделал такую же прическу как у Златана Ибрагимовича, собрав волосы в хвост. Руководству школы и учителям  это не понравилось: парню предложили сменить стиль или перейти на домашнее обучение. В конфликт вмешались СМИ, а история быстро разлетелась по интернету и социальным сетям. Министр образования края уже признала ошибку педагогического состава и извинилась перед родителями Прохора. Мама мальчика поблагодарила всех за поддержку, заявив, что «им удалось отстоять прическу ребенка». 

Фото: «Проспект Мира» / Софья И., vk.com

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