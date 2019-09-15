СФУ станет площадкой для молодых металлургов

На следующей неделе Сибирский федеральный университет станет площадкой для молодых металлургов. В рамках крупнейшего международного конгресса «Цветные металлы и минералы 2019» для представителей отрасли будут работать различные площадки.

Так, с 16 по 19 сентября 2019 года в СФУ состоится международный финал чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup. 4-я индустриальная революция». В Красноярск приедут студенты из разных стран: России, Венгрии, Филиппин, Бразилии, Китая, Казахстана, Белоруссии, Ямайки и других. Молодые металлурги определят ключевые технологии будущего отрасли до 2030 года, а также узнают, кто стал победителем кейсового чемпионата Metal Cup. Целью конкурса является развитие кадрового потенциала металлургической отрасли, укрепление интернациональных контактов и сотрудничества молодых специалистов-металлургов.

«Динамичное развитие технологий вынуждает человечество искать пути для быстрой адаптации к «будущему». Молодым металлургам предстоит включиться в федеральную повестку и вместе с учеными, политиками и инженерами разных стран искать ответ на вопрос «Каким будет будущее?»», — сказал ректор СФУ Максим Румянцев.

Кроме того, в рамках международного конгресса сибирский вуз проведет открытые лекции по промышленному дизайну. Их прочитают 16 сентября в здании библиотеки СФУ. С расписанием лектория можно ознакомиться на сайте вуза.

17 и 18 сентября молодые специалисты смогут принять участие в хакатоне разработчиков «Енисейская Сибирь. Индустрия 4:0». Молодые ученые будут исследовать проблемы металлургических и горнодобывающих компаний — гигантов промышленной отрасли. Место проведения — пр. Свободный, 75 (КГАУ «КРИТБИ»).