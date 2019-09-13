В школьниках пробудят страсть к науке

В Красноярске продолжается образовательный проект, нацеленный на старшеклассников. Благодаря инициативе благотворительного фонда «СГК -Согреваем сердца» совместно с молодыми учеными из «Ньютон парка» в течение полутора лет десятки школьников получают уникальные знания из области физики, химии, биологии, программирования.

Сейчас открыт набор на осеннюю сессию образовательного проекта, рассказал Иван Тимофеенко, директор школы «Ученые будущего». В модуль вошли три проекта — Maker Space (программирование приложений для мобильных устройств на разных объектовых языках), Физлаб и Мейкертон по ситифермерству.

Приём заявок на первый проект - Maker Space – уже начат и ведется на сайте «Учёныебудущего». Набор в первую группу продлится до 29 сентября, 30 сентября пройдут онлайн-экзамены. Первая смена Maker space начнётся с 7 октября и продлится до 2 ноября, вторая смена — с 4 по 30 ноября. Специалисты дадут им новые знания и помогут структурировать результаты исследований.

Директор школы «Ученые будущего» отметил, что в отличие от последней летней сессии ребята будут работать индивидуально:

«По итогам проекта они будут защищать свои работы в формате презентации перед жюри. Кроме проекта по программированию, на другом модуле «Мейкертон по ситифермерству» участники в командах будут делать «умную» инновационную теплицу. Им понадобятся новые знания по биологии, химии, инженерии и программированию. Командам предстоит вырастить определённые растения».

Это новинка этой сессии. Этап стартует в октябре.

Еще один этап под названием «Физлаб» пройдет для старшеклассников в Назарово при поддержке администрации города. Это также новинка осенней сессии 2019 года. Школьные знания по кинематике, молекулярной физике, электричеству, волновой теории «оживут» благодаря наглядным опытам и лабораторным работам.

Семен Лукин, руководитель направления «Ученые будущего – Физлаб», пояснил:

«Наши опыты — всегда что-то большое, яркое — то, чего не хватает на уроках. Если мы проводим оптику, то дети собирают камеру обскура — это макет камеры, он же макет глаза. Если мы проходим кинематику, то дети собирают волчок с неочевидным центром массы и проверяют, как он работают. Все физические модели, которые ребята сделают, они забирают с собой».

«Наша главная задача — пробудить страсть к образованию и показать, что учеба — это живой, интересный процесс. Важно объединить ребят вместе в группы единомышленников, чтобы от общения друг с другом получали дополнительные стимулы. Обязательно включаем в образовательный проект публичную часть — защиту проектов. Сегодня карьера невозможна без публичности, мы со школьной скамьи учим ребят защищать свои проекты и идеи, уметь их отстаивать и самое главное — презентовать», — подчеркнула Анастасия Дьякова, заместитель директора красноярского филиала СГК.

Все подробности о датах, сроках и этапах на сайте http://ученыебудущего.рф/ и в группе Ученые будущего «ВКонтакте».

По материалам СГК