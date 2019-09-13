13 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Талисман зимней Универсиады-2019 вернули в продажу в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:49 13 Сентября 2019
общество, красноярск, универсиада
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске решили запустить второй этап продаж символа зимней Универсиады-2019 — плюшевую U-Лайку. Ее можно купить в магазинах «Командор» — крупнейшая торговая сеть Сибири является оператором продаж студенческих игр. 

«Плюшевый талисман зимней Универсиады-2019 пользовался огромным спросом. Ищите талисман в гипермаркетах «Аллея» и супермаркетах «Командор» в Красноярске, — пояснили представители студенческих игр. 

Напомним, зимняя Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта. 

Фото: vk.com/krsk2019

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В красноярском зоопарке показали редкую дикую «собаку»

В красноярском зоопарке показали редкую дикую «собаку»

13 Сентября 2019 г.
Животному исполнилось полгода
Новости Красноярска: «Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

13 Сентября 2019 г.
Публикуем подборку снимков
Новости Красноярска: Браконьеры нацелились на таймырских овцебыков

Браконьеры нацелились на таймырских овцебыков

13 Сентября 2019 г.
По сравнению с 90-ми годами численность снижается
Новости Красноярска: Вывозом твердых коммунальных отходов в Большемуртинском районе займется современная техника

Вывозом твердых коммунальных отходов в Большемуртинском районе займется современная техника

13 Сентября 2019 г.
С началом реформы системы обращения с ТКО ситуация стала меняться
Новости Красноярска: Алексей Смертин пригласил красноярского школьника с модной прической на матч ЮФЛ

Алексей Смертин пригласил красноярского школьника с модной прической на матч ЮФЛ

13 Сентября 2019 г.
Он также пообещал парню тренировку с одной из ведущих академий лиги
Новости Красноярска: Дольщики бьют тревогу из-за недостроенного жилого комплекса в Студгородке

Дольщики бьют тревогу из-за недостроенного жилого комплекса в Студгородке

13 Сентября 2019 г.
Дом должны были сдать полгода назад
Новости компаний
12/09
Красноярским предпринимателям стала доступна дистанционная регистрация организации без оплаты госпошлины
10/09
Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров обсудил с депутатом Госдумы Петром Пимашковым перспективы развития красноярской системы водоснабжения и водоотведения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Завтра Павла Ростовцева утвердят в должности министра спорта Красноярского края

Завтра Павла Ростовцева утвердят в должности министра спорта Красноярского края

11 Сентября 2019 г.
По данным Sibnovosti.ru, именно он возглавит спортивное ведомство
Новости Красноярска: В красноярских магазинах нашли опасный творог

В красноярских магазинах нашли опасный творог

10 Сентября 2019 г.
Только два образца творожных изделий из проверенных девяти соответствовали требованиям
Новости Красноярска: В Красноярском крае назначат нового министра спорта

В Красноярском крае назначат нового министра спорта

10 Сентября 2019 г.
Им станет депутат краевого парламента Павел Ростовцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356