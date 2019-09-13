Талисман зимней Универсиады-2019 вернули в продажу в Красноярске

В Красноярске решили запустить второй этап продаж символа зимней Универсиады-2019 — плюшевую U-Лайку. Ее можно купить в магазинах «Командор» — крупнейшая торговая сеть Сибири является оператором продаж студенческих игр.

«Плюшевый талисман зимней Универсиады-2019 пользовался огромным спросом. Ищите талисман в гипермаркетах «Аллея» и супермаркетах «Командор» в Красноярске, — пояснили представители студенческих игр.

Напомним, зимняя Универсиада в Красноярске проходила со 2 по 12 марта.

Фото: vk.com/krsk2019