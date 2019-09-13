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В красноярском зоопарке показали редкую дикую «собаку»

Главная Общество
Красноярск
16:42 13 Сентября 2019
общество, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском зоопарке «Роев ручей» показали нового обитателя — енотовидную собаку по кличке Матильда. Самке исполнилось полгода — она живет в отделе ручных животных, а иногда работники выводят ее на прогулку по аллеям, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Енотовидные собаки внешне похожи на енотов, но их относят к семейству псовых. Они питаются мясом, рыбой, яйцами птиц, ягодами и даже травами. Живут они в норах, оставленных другими обитателями лесов. В неволе собаки могут прожить до 15 лет. 

«Эти животные — единственные представители псовых, способные к зимней спячке. Настоящей продолжительной спячки у этих животных нет, но в сильные морозы и бураны собака укладывается поудобнее и спит. Метаболизм ее снижается на 25%, но с оттепелью животное просыпается и выходит на поиски пищи», — рассказали зоологи. 

Отметим, что на воле енотовидных собак можно встретить в России — в Уссурийском крае, в южной части Амура, в Новосибирской, Омской, Курганской и Челябинской областях. Естественный ареал обитания этих животных широкий — северо-восточный Индокитай, Китай, Приамурье, Приморье, Япония и Корейский полуостров. 

В красноярском зоопарке показали редкую дикую «собаку»

Фото: Олег Чипура

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