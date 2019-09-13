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«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Главная Общество
Красноярск
15:01 13 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На интернет-платформе «Мастера Сибири» опубликовали снимки недостроенных и заброшенных зданий и мест в Красноярском крае — некоторые объекты должны были стать национальным достоянием, но сегодня оказались никому не нужны. Подборку снимков подготовил красноярский фотограф Павел Лимонов, а историю строений изучил Роман Минеев. 

На первом кадре изображены очистные сооружения в Лесосибирске — объект находится около дороги, идущей в сторону поселка Колесниково. Сооружения были построены в конце 80-х годов. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

На втором снимке авторы запечатлели заброшенную АЗС в Енисейске. По словам главы города Валерия Никольского, станция была построена на болоте, а затем под ней разрушилась система водопроводов. Объект сейчас не используется. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

На улице Горной в Норильске обосновался заброшенный гаражный массив. С этого места и начиналась история северного города. Часть временных построек снесли, а другая оказалась заброшенной.

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Далее авторы рассказывают про старинные пожарные автомобили в Дудинке — они расположены за пожарной частью № 138. Машины по сути являются металлоломом и много лет ждут утилизации. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Такая же ситуация с заброшенными кранами в Дудинке. На фотографии изображены портовые машины марок «Кировец» и «Ганц». Один кран превращен в арт-объект «Дудинский жираф».

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Следующий снимок снова из Норильска. На кадрах — здание управления рудника «Угольный ручей». Рудник просуществовал ровно 30 лет, в июле 1970 года его закрыли.

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

В поселке Алыкель расположен резервуар для хранения горюче-смазочных материалов. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Следующий заброшенный объект — юстировочная мачта в Норильске. Изначально здесь был НИП-8 (наземный измерительный пункт), подчинявшийся третьему измерительному управлению космодрома «Плесецк». В 2008 году систему сократили и начали демонтаж кабельных линий.

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Старейшее предприятие Норильского металлургического комбината — Никелевый завод. Предприятие закрыто. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Бывшее градообразующее предприятие Сосновоборска — завод автомобильных прицепов. Окончательно производство закрыли в 2009 году. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Еще один объект — целлюлозно-бумажный комбинат в Красноярске. Сегодня предприятие не работает, но его площади будут сдаваться в аренду другим компаниям. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Завод комбайнов в Красноярске также попал в подборку. На месте предприятия «вырастет» новый жилой микрорайон. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Заброшенным объектом стала градирня нижне-енисейской сплавной конторы. Это устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. 

«Гиганты национального значения стали всеобщей обузой»: опубликованы снимки заброшенных объектов в крае

Фото и информация: makersofsiberia.com

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