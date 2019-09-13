Вывозом твердых коммунальных отходов в Большемуртинском районе займется современная техника

Современный мусоровоз марки «Мерседес» будет вывозить твердые коммунальные отходы с территории Большемуртинского района. Недавно администрация района совместно с министерством экологии края установили здесь 1000 контейнеров под сбор отходов, а также приобрели и расставили более 20 мульд объемом по 8 кубометров, еще 30 будут установлены в ближайшее время.

Для эффективного обслуживания такого количества баков и своевременного вывоза ТКО подрядчик «Красноярской рециклинговой компании», закрепленный за данной территорией, решил дополнить свой парк мусоровозов современной техникой марки «Мерседес» и двумя мусоровозами марки МАЗ.

«У мусоровоза марки «Мерседес» установлен так называемый «мультилифт» – установка, которая позволяет забирать одновременно и простые баки, и мульды. За один рейс такая машина способна забрать 144 кубометра отходов (примерно 16 тонн), а в месяц – порядка 3168 кубических метров, – рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании», – по нашим подсчетам одной машины хватит на обслуживание половины района. В помощь этому мусоровозу будут еще два, марки МАЗ».

До начала работы левобережного регионального оператора в Большемуртинском районе вывоз ТКО осуществлялся только из районного центра двумя старыми мусоровозами марки ЗИЛ. С началом реформы системы обращения с ТКО ситуация стала меняться, а в ближайшее время «Красноярская рециклинговая компания» планирует заменить малоэффективный «ручной» мешковый сбор отходов на полностью автоматизированный вывоз ТКО во всех населенных пунктах района.

Фото: КРК