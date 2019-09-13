Браконьеры нацелились на таймырских овцебыков

Зоологи ФГБУ «Заповедники Таймыра» обеспокоены снижением популяции овцебыков на севере Красноярского края. Этих животных истребляют браконьеры, рассказали в учреждении. Ученые обследовали территорию на площади более 30 тысяч «квадратов» и насчитали только 2000 особей.

«Основное поголовье таймырской популяции овцебыка пока находится в благоприятных условиях среды обитания и охраны на территории ФГБУ «Заповедники Таймыра». Но есть и тревожные факторы. Выявленная половозрастная структура свидетельствует о низкой продуктивности популяции по сравнению с периодом ее становления в 90-е годы», — заявили ученые.

Браконьеры начали активную охоту на редких овцебыков. Зоологи уверены — если вовремя не остановить их, Красноярский край может потерять уникальный биологический ресурс. Чтобы животные освоились в Сибири потребовалось 50 лет. В XX веке ученые создали все условия для жизни мускусного быка. Сегодня этих животных можно встретить в двух тундровых районах – на полуострове Таймыр и острове Врангеля.

Сегодня на Таймыре хотят создать первую в России ферму по разведению овцебыков — она может появиться в небольшом арктическом поселке Волочанка в восточной части Таймыра, где проживает около 500 человек, пишет ТАСС. Автором создания фермы стал член семейно-родовой общины коренных малочисленных народов «Хаски-Тыал», директор поселковой школы Денис Теребихин. Уже определен участок земли в 118 тысяч га, на которой планируется установить изгороди — в них будут содержаться стадо домашних оленей и овцебыков.

Фото: Л. Колпащиков