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Алексей Смертин пригласил красноярского школьника с модной прической на матч ЮФЛ

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Красноярск
11:21 13 Сентября 2019
красноярск, общество, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин поддержал красноярского школьника Прохора, который носит модную прическу, как у своего кумира Златана Ибрагимовича. Он пригласил 10-летнего парня на матч ЮФЛ ЦСКА – «Спартак», на тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора ЕВРО-2020 Россия – Шотландия. 

«Прохор, я тоже из Сибири. Я всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики по всему миру. ЮФЛ — это лига для смелых и сильных футболистов, однажды в ней сыграешь и ты. Всем мир, футбол и длинные волосы», — сказал Смертин. 

Напомним, в начале учебного года учительница Прохора сделала ему замечание из-за выбритых висков и обесцвеченных волос, собранных в хвост. Педагог сосновоборской школы №4 обратилась к родителям с просьбой привести внешний вид ребенка в порядок. В министерстве образования края уже признали ошибку педагогического состава — перед мальчиком и его родителями публично извинились. 

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