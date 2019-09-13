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В субботу на косе Орлихе пройдет экологический праздник «День Енисея»

Главная Общество
Красноярск
10:20 13 Сентября 2019
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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14 сентября в Красноярске в девятый раз пройдет экологический праздник «День Енисея». По традиции, он пройдет в формате экологического квеста, во время которого команды волонтеров от различных компаний, организаций и учреждений города будут соревноваться в раздельном сборе мусора. Команды, собравшие наибольшее количество мешков с отходами, получат призы с символикой Дня Енисея. Также в рамках квеста пройдет конкурс необычных мусорных трофеев, а для всех гостей экопраздника будут работать локации с настольными играми и мастер-классами, мобильная площадка приюта для животных «ПовоДог», фудкорт и фотозона.

«День Енисея – это прекрасная возможность для всех горожан, неравнодушных к родному городу, сделать свой вклад в сохранение чистоты главной сибирской реки. Мы будем рады видеть на этой акции волонтеров всех возрастов. Приглашаем провести ближайшую субботу интересно и с огромной пользой для города, – говорит Ольга Солодилова, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.

Экоквест «День Енисея» стартует 14 сентября в 10:00 на набережной в районе косы Орлихи (микрорайон «Зеленая роща», пр. Ульяновский, конечная остановка автобусов маршрута № 83). Принять участие могут все желающие горожане, весь необходимый для уборки инвентарь будет предоставлен.

Организатором экологического марафона «День Енисея» выступает компания РУСАЛ. Партнеры акции – «Леруа Мерлен», «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», МТС, Красноярская рециклинговая компания, волонтерский центр «Доброе дело», Управление социальной защиты населения администрации Ленинского района Красноярска, АНО «Мастерская добра» и другие.

В 2019 году старт экомарафона «День Енисея» состоялся 15 июня. Более 400 корпоративных и городских волонтеров собрали на набережной косы Орлихи 4 тонны бытовых отходов, в том числе 43 мешка с пластиком и 70 автомобильных покрышек. Всего за 9 лет деятельности проекта проведено более 300 экологических акций, во время которых с берегов Енисея было вывезено 900 КамАЗов мусора, а общее количество участников акции составило 80 тысяч человек. С 2015 года аналогичный проект проходит в Ачинске под брендом «День Чулыма», а с 2019 года успешный опыт экомарафона реализован в 7 городах присутствия компании РУСАЛ в Сибири, Поволжье и на Урале в рамках сетевой акции «День Реки».

Идея проекта «День Енисея» появилась в 2011 году. Проблема, которая легла в основу экологического марафона – загрязнение прибрежной территории Енисея и водных объектов твердыми бытовыми отходами – получила большой отклик как среди корпоративных волонтеров компании РУСАЛ в Красноярске и крае, так и среди присоединившихся волонтерских команд. Осенью 2011 года компания РУСАЛ и Красноярское отделение Русского географического общества (РГО) выступили с инициативой учреждения регионального праздника «День Енисея» и организации в этот день ежегодной масштабной экологической деятельности на берегах Енисея. В поддержку праздника в Красноярском крае и Хакасии были проведены массовые волонтерские акции по уборке берегов. Инициатива была поддержана, и в январе 2012 года указом Губернатора Красноярского края Л.В. Кузнецова последняя суббота сентября объявлена региональной экологической датой – «Днем Енисея».

Сегодня экологический марафон является партнерским проектом, в организации которого участвуют государственные органы, экологически ответственные компании, образовательные, культурные и другие некоммерческие организации.

По материалам компании РУСАЛ

Фото: РУСАЛ

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