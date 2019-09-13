Дольщики бьют тревогу из-за недостроенного жилого комплекса в Студгородке

Дольщики элитного ЖК «Green Park» обратились к депутатам с просьбой проверить законность переноса сроков строительства дома по ул. Ленинградская. Инвесторы переживают, что объект по плану должны были сдать в апреле текущего года, но ключи от своих квартир никто из них до сих пор не получил. Кроме того, строительные работы по неизвестным причинам приостановлены. Заявление дольщиков опубликовал на своей странице депутат красноярского Горсовета Роман Крастелев.

«Почти полгода просрочки, невнятные оправдания руководства строительной компании, объяснения в стиле: подвели поставщики и подрядчики. Последние планы застройщика внести изменения в проект и достроить еще два этажа в доме переполнили терпение дольщиков», — пишет депутат.

Дольщики просят проверить, куда ушли деньги, которые они вложили в строительство элитного комплекса. Инвесторы уверяют, что застройщик в последний момент изменил план дома, заявив о намерениях добавить еще пару этажей. На письменные претензии будущих жильцов руководство якобы никак не реагирует.

Отметим, что представители жилого комплекса «Green Park» отказались объяснить ситуацию и корреспонденту Sibnovosti.ru, заявив, что комментарии в компании не дают.

Напомним, элитный дом начали строить в 2016 году. Стоимость двухкомнатной квартиры площадью 58 «квадратов» в ЖК достигает 4,8 млн рублей. По данным из открытых источников, подрядчик должен был завершить работы на объекте в декабре 2018-го года, затем сроки сдвинулись. Территория дома до сих пор обнесена забором, а жильцы не заехали в свои квартиры.

Фото: green-park.city