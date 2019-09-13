Красноярску дают тепло

В краевой столице начался новый отопительный сезон. Подготовка к нему на объектах Сибирской генерирующей компании началась еще в марте. Сегодня во время прямой линии с красноярцами представители ТЭЦ и теплотранспортного подразделения компании рассказали, как скоро тепло появится в каждой кварте и какие новые технологии будут внедрены на объектах большой энергетики в ближайшее время.

Старт начала отопительного сезона дает администрация муниципального образования. Накануне глава города Сергей Еремин подписал соответствующее постановление – начать сезон с 13 сентября — немного раньше, чем в прошлом году. По правилам, горячая вода в батареи начинает подаваться только тогда, когда на улице в течение пяти суток не выше 8 градусов. Власти не стали дожидаться сильного похолодания и решили, что в дома пора подавать тепло.

Теплоэнергетики в свою очередь заявили о полной готовности к зиме и назвали точные сроки подачи ресурсов на жилые и производственные объекты города.

Так, по словам главного инженера теплотранспортного подразделения СГК Дмитрия Иванова, отопление получат все потребители в городе до 25 сентября. Во время подготовки к зиме в Красноярске было переуложено около 8 километров магистральных трубопроводов. Основная часть трубопроводов уже отремонтирована. Работы продолжаются на тех участках, которые были включены в ремонтную программу сверх плана благодаря экономии денежных средств - это ул. 60 лет Октября, 9 мая и Лесопарковая.

Но жители домов на этих участках не почувствуют коммунальных неудобств. Все объекты запитаны от ТЭЦ по временным схемам. После завершения работ территории будут благоустроены. Ремонты продлятся до конца октября, пока продержится плюсовая температура.

На ТЭЦ полностью готовы к повышенным нагрузкам на основное оборудование.

Директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский объяснил, что на станции большое внимание уделяется экологической модернизации:

«На ТЭЦ-2 для растопки котлоагрегатов применяется мазут. Это происходит примерно два раза в месяц, длительность технологического процесса примерно 4 часа. Визуально кажется, что за это короткое время трубы на ТЭЦ больше дымят. По инвестпрограмме СГК в Красноярске на 2020 году на станции будет применен новый метод растопки котлоагрегатов – электрохимический розжиг. В качестве эксперимента его апробируют на одном из котов. В дальнейшем, если технологи себя оправдает, вся станция будет переведена на безмазутный розжиг».

Директора Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин особо отметил темпы строительства новой высотной трубы. Ее высота составит 275 метров, сейчас возведено 175 метров. Благодаря конструкции увеличится рассеиваемость выбросов в атмосферу, а освободившаяся после сноса старой и низкой трубы площадка позволит установить на станции новый электрофильтр.

Главный инженер Красноярской ТЭЦ-3 Сергей Самойлов рассказал, что начало отопительного сезона для работников станции – штатная ситуация:

«Постановление администрации вышло, мы документ приняли и по команде диспетчера теплотранспортного подразделения СГК и грузим свое оборудование, которое находилось в резерве. Мы готовы в любой момент любое количество тепла отдать городу».

По его словам, на ТЭЦ-3 важной частью ремонтной программы стал плановый испытания нового генератора энергоблока. Оборудование было установлено осенью прошлого года. В отопительный сезон 2018-2019 годов агрегат прошёл первую проверку и доказал свою надёжность. Однако после прохождения первого года эксплуатации необходимо вывести ротор генератора для профилактического осмотра.

Теплоэнергетики подчеркнули и такой факт, что за несколько лет существенно сократилось количество дней, когда горожане оставались без горячей воды на время ремонта теплосетей и оборудования на станциях. Десять лет назад таких дней было 22 в течение года, в 2019 году – девять.

Также специалисты пояснили, что за конечное поступление горячей воды в систему отопления домов и батареи в квартирах несут ответственность жилищные управляющие организации. От их подготовки теплообрудования к зиме в жилом фонде зависит, насколько равномерно и быстро придет тепло в каждый дом.

Полным ходом подготовка к зиме шла и в компании «КрасКом». Теплом дома красноярцев обеспечивают шесть котельных компании, которые на сегодняшний день готовы к отопительному сезону на 100 %.

«Объекты на 100 % готовы к отопительному сезону, все 263 км тепловых сетей подготовлены на 100 %, нормативный запас топлива обеспечен. В ночь с 12 на 13 сентября теплоисточники будут запущены. Протяженность не большая, поэтому буквально за несколько часов тепло дойдет до потребителя. Также подготовлены к зиме все, водозаборные, очистные сооружения, водопроводные сети. На сегодняшний день ничего не мешает нам запустить тепло», - рассказал Олег Гончеров.

По материалам СГК